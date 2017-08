Das sterbende Paradies Der Klimawandel zerstört das Great Barrier Reef vor der Küste Australiens. Einer der angesehensten Korallenforscher ruft jetzt zum Schutz des gefährdeten Weltnaturerbes auf.

Tote Kalkwüsten: Das Great Barrier Reef ist von der bislang schlimmsten Korallenbleiche seiner rund 600 000 Jahre alten Geschichte betroffen. Korallen brauchen mindestens zehn Jahre, um sich zu erholen. © picture alliance/ap photo

Als Terry Hughes 1985 das erste Mal am Great Barrier Reef schnorcheln ging, tauchte er in eine bunte Welt voller Farben, Formen und Fische ein. Der junge Mann, der im kalten Wasser vor der irischen Küste das Tauchen gelernt hatte, war überwältigt. Als er in diesem Jahr sieben Tage lang mit einer Cesna in 150 Meter Höhe über 350 Riffe des gleichen Gebietes flog, musste er mit den Tränen kämpfen. Wo er vor 32 Jahren an roten, blauen und orangen Korallen vorbeigeschwebt war, erstreckten sich jetzt endlose weiße, weitestgehend tote Kalkwüsten. Das Great Barrier Reef ist von der bislang wohl schlimmsten Korallenbleiche seiner rund 600 000 Jahre alten Geschichte betroffen. Terry Hughes, mittlerweile Professor für Meeresbiologie an der James Cook Universität im australischen Townsville und einer der angesehensten Korallenforscher der Welt, kämpft mit der Rationalität des ehrgeizigen Wissenschaftlers und der Emotionalität des leidenschaftlichen Umweltschützers um das Überleben des Riffs. Er weiß nicht, ob er den Kampf gewinnen wird.

Taucher wie Terry Hughes wissen, dass Korallen nicht nur wunderschön, sondern auch äußerst sensibel sind. Sie können nur in klaren, sonnendurchfluteten Gewässern mit einer Temperatur zwischen 18 und 30 Grad gedeihen. Dort gehen die Nesseltiere mit bestimmten Algen eine Symbiose ein und erhalten so ihre charakteristische Farbe. Nimmt die Wassertemperatur zu stark zu, werden die farbgebenden Algen giftig. Die Korallen stoßen sie ab und sterben bald darauf an Nährstoffmangel.

„1998 gab es die erste große Bleiche am Great Barrier Reef. Seitdem hatten wir drei weitere, davon zwei in aufeinanderfolgenden Jahren – 2016 und 2017. Letztes Jahr war die verheerendste. Zwar werden wir frühestens im Oktober genau wissen, wie stark das Riff genau betroffen ist, aber ich befürchte, dass einige Teile sich davon nicht mehr erholen werden“, sagt Hughes.

Australische Wissenschaftler waren nach der Auswertung von Luft- und Unterwasseraufnahmen im Juni 2016 zunächst davon ausgegangen, dass im vergangenen Jahr „nur“ 22 Prozent der Flachwasserkorallen abgestorben seien. Im November stellten sie fest, dass es sogar 29 Prozent waren. Am schlimmsten ist das Gebiet nördlich der Touristenstadt Port Douglas betroffen.

Korallen brauchen mindestens zehn Jahre, um sich zu erholen. Doch wenn die Abstände zwischen den Bleichen – so wie in den letzten Jahren – immer kürzer werden, bleibt den empfindlichen Organismen keine Zeit zur Regeneration, und sie sterben endgültig ab. Allein zwischen 1985 und 2012 verschwand so die Hälfte aller Korallen des Great Barrier Reefs.

Dafür haben Hughes und andere führende Wissenschaftler eine Hauptursache ausgemacht: den Klimawandel. „Allen Beteuerungen zum Trotz – die globale Erwärmung beschleunigt sich weiter. Doch wenn die Temperatur sich weltweit um nur ein weiteres Grad erhöht, wird unsere Erde ein sehr ungemütlicher Ort. Nicht nur für Korallen“, ist Hughes überzeugt. Für den globalen Temperaturanstieg und damit auch das Korallensterben ist Australien als einer der größten Kohleexporteure und eines der Länder mit dem höchsten -Ausstoß pro Kopf mitverantwortlich. Dabei hat das Riff nicht nur für die weltweite Biodiversität, sondern auch für die australische Wirtschaft einen immensen Wert. Experten der internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirma Deloitte taxierten den Wert des Riffs in diesem Jahr auf rund 38 Milliarden Euro. Nach ihren Berechnungen hängen 39 000 Jobs direkt, weitere 25 000 indirekt vom Riff ab – vor allem im Tourismus. Damit ist das Great Barrier Reef ein größerer „Arbeitgeber“ als viele bekannte australische Unternehmen wie die Fluggesellschaft Qantas.

Wissenschaftler und Umweltschützer kritisieren die australische Regierung seit Jahren dafür, dass sie Kohleminen weiterhin fördert, obwohl diese nachweislich zum Korallensterben beitragen. „Was die Regierung macht, ist völlig widersprüchlich“, sagt Terry Hughes. „Auf der einen Seite will sie das Riff schützen, auf der anderen Seite subventioniert sie eine Industrie, die für seine Zerstörung hauptverantwortlich ist und viel weniger Arbeitsplätze schafft als das Riff.“

Doch nicht nur der Klimawandel macht dem sensiblen Ökosystem unter der Wasseroberfläche zu schaffen. Auch der gefräßige Dornenkronenseestern ist für das Korallensterben mitverantwortlich. Denn die bis zu 40 Zentimeter großen Seesterne, deren Giftstacheln beim Menschen starke Schmerzen und sogar Lähmungen hervorrufen können, ernähren sich ausschließlich von Steinkorallen. Ein einzelnes Tier kann innerhalb eines Jahres mehr als zehn Quadratmeter Korallen vernichten. Weil die gefährlichen Seesterne sich in den letzten 50 Jahren vermutlich aufgrund einer Überdüngung der Meere durch intensive Landwirtschaft stark vermehren konnten, wurden sie in einigen Regionen des Südpazifiks zu einer echten Plage. Millionen von Tieren machen sich dort immer wieder über Riffe her. Auch eine Versauerung der Meere durch immer mehr , ein geringerer Sauerstoffgehalt des Wassers, Korallenkrankheiten und aufgrund des Klimawandels immer stärkere Zyklone mit immer größeren Wellen tragen zum Korallensterben am bekanntesten Riff der Welt bei. Die Vereinten Nationen könnten das kranke Riff deshalb schon bald auf die Liste der gefährdeten Naturwunder der Erde stellen.

Forscher des australischen Meeresforschungsinstituts AIMS versuchen jetzt, hitzeresistente Korallen zu züchten. Doch diese könnten das Korallensterben höchstens verlangsamen, stoppen könnten sie es nicht.

Nicht nur dem Great Barrier Reef geht es schlecht. Beim Welt-Ozean-Gipfel in Bali stellten australische Forscher Anfang des Jahres eine Studie vor, nach der in den nächsten 35 Jahren weltweit 90 Prozent aller Korallenriffe verschwinden könnten, wenn nicht schnell wirkungsvolle Gegenmaßnahmen ergriffen würden. Maßnahmen, die viel Geld kosten. Die Regierung des australischen Bundesstaates Queensland schätzt, dass allein für den Schutz des Great Barrier Reefs in den nächsten zehn Jahren bis zu elf Milliarden Euro aufgewendet werden müssten.

Auch 32 Jahre nach seinem ersten Tauchgang vor der Nordostküste Australiens kann Terry Hughes sich noch genau daran erinnern, wie überwältigt er von der Pracht unter Wasser war. Der 61-Jährige hofft, dass auch seine Enkelkinder noch in diesen bunten Kosmos eintauchen können. „Es ist die Verpflichtung unserer Generation, dafür zu sorgen, den Klimawandel zu begrenzen und nachfolgenden Generationen die Möglichkeit zu geben, die gleichen schönen Erfahrungen zu machen, wie wir sie machen durften.“

