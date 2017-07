Büffeln mit Buddy Eine studentische Initiative der TU Dresden hilft Flüchtlingen nicht nur mit Deutschkursen. Dafür gibt es nun einen Preis.

Gemeinsam durch den deutschen Sprachdschungel. Beim Hausaufgaben-Treff verlässt sich Ali Al-Shiblawi lieber auf die Hilfe von Laura Klotzek. © Sven Ellger

Hausaufgaben – für viele Schulkinder der Graus. Für manchen Erwachsenen vielleicht auch. Vor allem dann, wenn sie in einer Sprache sind, die gerade erst gelernt wird. Dresdner Flüchtlingen, die Deutsch lernen wollen, hilft in solchen Fällen ein studentisches Projekt der TU Dresden. Die „Initiative Deutschkurse für Asylbewerber“ (IDA) bietet regelmäßig Hausaufgaben-Treffs an, bei denen Flüchtlinge mit der Hilfe von Deutschen ihre Aufgaben erledigen. Es ist nur ein Angebot, das die IDA im Programm hat. Für ihr Engagement erhielt sie nun eine hohe Auszeichnung.

Als die Flüchtlinge nach Dresden kamen, wollten Studenten der TU Dresden ihnen helfen. Im September 2015 begannen sie ehrenamtlich Sprachkurse für sie zu organisieren, waren damit in den Erstaufnahmeeinrichtungen der Stadt zu Gast. Unterstützen wollten sie vor allem geflüchtete Studenten, die hier in Dresden weiterstudieren wollten. Oder aber Flüchtlinge, die überhaupt erst einmal Interesse an einem Studium hatten. Einige Monate später entwickelte sich diese Idee zu einem Projekt, das bis heute besteht.

In Berlin nahmen IDA-Vertreter jetzt den zweiten Preis für ihr Engagement für Flüchtlinge entgegen. Gestiftet wird der mit 5 000 Euro dotierte Preis vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. „Wir freuen uns sehr, dass die Jury uns als Preisträger ausgewählt hat“, sagt Victoria Gulde vom Organisationsteam der IDA. Das Geld solle eingesetzt werden, um das Angebot zu erweitern. „Wir denken zum Beispiel über Angebote für geflüchtete Frauen nach“, erklärt sie weiter. Aber auch Sprachkurse für verschiedene Fachdisziplinen werden nachgefragt. Damit die Sprachlehrer das aber vermitteln können, müssen sie selbst fachlich erst einmal weitergebildet werden. „Auch dafür wollen wir einen Teil des Preisgeldes verwenden.“

Selbst zum Lehrer werden

Etwa 150 ehrenamtliche Helfer unterstützen heute die Initiative. Pro Monat erreichen sie circa 300 Flüchtlinge mit ihren Angeboten. Letztere sind zahlreich. Das Patenschaftsprogramm „Buddy-Programm“ etwa bringt Dresdner Studenten und Flüchtlinge zusammen. Im Idealfall studieren sie auch noch das Gleiche. Die Flüchtlinge haben so Ansprechpartner, um sich im Studium besser zurechtzufinden. Regelmäßig wird außerdem zu den sogenannten „ABC-Tischen“ eingeladen. Hier bringen die Flüchtlinge hiesigen Studenten das Leben und die Kultur ihrer Heimatländer näher. Sie treten so aus der Rolle des Hilfeempfängers heraus und vermitteln selbst Wissen.

IDA wird seit April 2016 vom Deutschen Akademischen Austauschdienst im Programm „Welcome – Studierende engagieren sich für Flüchtlinge“ sowie von der „Studentenstiftung Dresden“ gefördert. Unterstützt wird sie außerdem vom Akademischen Auslandsamt der TU Dresden, dem Zentrum für Integrationsstudien sowie von engagierten Mitarbeitern der Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften. Obwohl das Netzwerk so viele Helfer hat, wirbt die Initiative permanent um neue Mitarbeiter. „Wir wollen Flüchtlingen ja langfristig helfen“, sagt Victoria Gulde. Mit dem Schließen von Erstaufnahmeeinrichtungen in Dresden ist das Thema in den Köpfen vieler Bürger gar nicht mehr präsent. „Dabei verschwinden Sprachprobleme nicht einfach von einem Tag zum anderen.“ Eine gemeinsame Sprache ist aber wichtig für ein Zusammenleben.

