Bohren nach Wärme Ein scheinbar ungeheures Potenzial an Energie schlummert unter der Erdoberfläche. Doch die Nutzung in Deutschland kommt nicht so richtig in Gang.

In der Schorfheide nahe Groß Schönebeck haben Wissenschaftler des Geoforschungszentrums Potsdam kilometertief in die Erde gebohrt, um deren Wärme zu nutzen. © dpa

Wer in Waren an der Müritz das erste deutsche Geothermie-Heizwerk sucht, muss sich durchfragen. Die Piloteinrichtung für geothermische Heizanlagen – entstanden 1984 – steht in einem typischen ostdeutschen Plattenbaugebiet. Hinweise auf die saubere Energiequelle im Stadtgebiet: Fehlanzeige. Dabei hat das 63 Grad warme Thermalwasser aus 1 550 Meter Tiefe auch dafür gesorgt, dass Waren sich mit dem Status „Heilbad“ schmücken kann. Die jodhaltige Thermalsole der Stadtwerke ist gesundheitsfördernd, wird im Warener Kurhotel angewandt und als Badesalz verschickt.

Geothermie ist ein großer Hoffnungsträger. Die alternative Wärmequelle scheint aus Sicht von Befürwortern unerschöpflich. Je näher es zum Erdkern geht, desto heißer wird es. An die Erdoberfläche transportierte Energie wärmt Wohngebäude, Verwaltungsbauten oder Schwimmbäder. Auch die Umwandlung in Strom ist möglich. Aus Sicht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie soll die Geothermie künftig eine wichtige Rolle im Mix der regenerativen Energien spielen. Der Bedarf Deutschlands ließe sich damit um ein Vielfaches decken, heißt es.

Doch trotz aller Vorzüge kommt die Nutzung in Deutschland nicht so richtig in Gang – vor allem nicht bei der Tiefengeothermie mit Bohrtiefen von etwa 3 000 bis 6 000 Metern, wenn es um den Bau von Geothermie-Kraftwerken geht. In der brandenburgischen Schorfheide haben seit 2001 Wissenschaftler des Geoforschungszentrums Potsdam (GFZ) zwei 4 000 Meter tiefe Bohrungen angebracht und den Standort zu einer Forschungsplattform ausgebaut. „Wir entwickeln planungssichere Technologien der Erkundung, der Erschließung und der Nutzung der geothermischen Reservoirs“, sagt Prof. Ernst Huenges, Leiter des Forschungsbereiches Geothermische Energiesysteme.

Aus der Tiefe wurde in der Schorfheide für Forschungszwecke etwa 150 Grad heißer Wasserdampf zutage gefördert, analysiert und wieder in den Untergrund eingepumpt. Die Forschung dient dazu, auch für das Norddeutsche Becken, in dem der Standort liegt, die heimische Energiequelle Erdwärme zu entwickeln. „Eine besondere Herausforderung stellt auch die Nachhaltigkeit dar“, sagt Huenges. „Beispielsweise: Wie lange kann heißes Wasser aus dem Reservoir gefördert werden.“ Europaweit leiten die Potsdamer Wissenschaftler Forschungsprojekte.

Bei der Erzeugung von Strom gibt es für die Geothermie Nachholbedarf: Im zweiten Quartal 2016 hatte sie nach Angaben des Bundes für Umwelt nur einen Anteil von 0,1 Prozent an der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Die Windenergie nahm mit 34,7 Prozent den Spitzenplatz ein, gefolgt von Fotovoltaik (19,4 Prozent) und Biogas (16,1 Prozent).

Oberflächennahe Anlagen für Einzelgebäude sind hingegen gefragter. Bei der Wärmeleistung liegt Deutschland auf Platz vier mit 2 848 Megawatt. Platz 1 besetzt China mit 11 870 Megawatt. Das Bohrloch, mit dem in Tiefen von 100 bis 400 Meter vorgedrungen werde, sei nur so groß wie eine CD und verstecke sich meist unter dem Rasen im Vorgarten, sagt Gregor Dilger, Sprecher des Bundesverbandes Geothermie. „Das ist ein großer Vorteil: Geothermie verschandelt nicht die Landschaft“, sagt er. Derzeit arbeiten in Deutschland mehr als 350 000 oberflächennahe Geothermieanlagen mit Wärmepumpen in Einfamilienhäusern, die Erdwärme nutzen. Heute könnten bereits knapp 60 Prozent des Wärmebedarfs in Deutschland mit Geothermie gedeckt werden, sagt Dilger. Die hohen Steuern und Abgaben auf die Strompreise behinderten das jedoch bislang. Neue Anlagen in Eigenheimen fördert der Bund mittlerweile mit mindestens 4 000 Euro – bei durchschnittlichen Kosten von 10 000 bis 15 000 Euro.

Die Effizienz sei aber abhängig von der Qualität der Bohrung, den Anlagen und der Wärmeverteilung im Haus, dämpft der BUND-Geothermie-Experte Werner Neumann überzogene Hoffnungen.

„Auf Wärme aus der Erde ist immer Verlass“, sagt der Geschäftsführer der Stadtwerke Waren, Eckhart Jäntsch. Rund 1 700 Wohnungen, Schulen und Kitas werden versorgt. „Damit sparen wir pro Jahr 500 000 Liter Heizöl“, beschreibt er einen weiteren Vorzug. Seit Inbetriebnahme sei das Thermalwasser nicht einmal ein Zehntelgrad kälter geworden.

In Sachsen wird künftig die Westsächsische Hochschule Zwickau mit warmem Wasser beheizt. Für das Heizkraftwerk kommt es aus einem 625 Meter tiefen Bohrloch im Schacht eines ehemaligen Steinkohlebergbaus. Auch im Berliner Reichstagsgebäude spielt Geothermie seit Jahren eine Rolle. Dort werden zwei tiefere Schichten als Speicher für Wärme und Kälte genutzt.

