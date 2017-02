Behandlungsfehler ausprobieren Ärzte sind nicht unfehlbar. Das zeigt ein Kurs für Medizinstudenten. Der führt sie auch in den „Raum des Horrors“.

Steht auch alles in der Patientenakte, was dort stehen soll? Sven Baldauf und Karolin Richter schauen beim Kurs zu Behandlungsfehlern lieber genau hin. © Stephan Wiegand

Diese Horrorgeschichten kennt wohl jeder: Nach einer Operation hat der Patient plötzlich starke Schmerzen. Die Ärzte sind ratlos. Erst nach Monaten wird ein OP-Tuch im Körper gefunden. Das war beim Eingriff vergessen worden.

Es sind solche spektakulären Fälle über Behandlungsfehler, die deutlich machen: Auch Ärzte machen Fehler. Diese Sensationsgeschichten sind glücklicherweise selten. Im normalen Klinikalltag passieren aber trotzdem Fehler. Dresdner Medizinstudenten lernen, wie sie verhindert werden können. Oder was sie tun sollten, wenn sie schon passiert sind. Obwohl das für Ärzte eigentlich Pflicht sein sollte, können sie sich freiwillig für den Kurs melden.

Die Zahl der Patienten, die sich wegen des Verdachts auf einen Behandlungsfehler bei ihrer Krankenkasse melden, steigt. Im Jahr 2015 gingen die Gutachter über 14 800 solcher Verdachtsfälle nach. In mehr als 4 000 Fällen bestätigte sich die Annahme. Oft beziehen sich die Vorwürfe auf Operationen. Aber nicht nur.

Maria Eberlein-Gonska ist Professorin und am Dresdner Universitätsklinikum zuständig für Qualitäts- und medizinisches Risikomanagement. Sie kennt viele andere Situationen, in denen in einem Krankenhaus Fehler passieren können. „Beispielsweise kann es zu Verwechslungen von Medikamenten kommen“, nennt sie ein Beispiel. Viele Arzneimittel sehen ähnlich aus oder haben gleich klingende Namen. Doch was tun, um das zu verhindern? Ein erster Punkt wäre, beim Anweisen einer Medikation durch einen Arzt diese immer laut zu wiederholen. So kommt es nicht zu Kommunikationsfehlern. Klingt simpel, macht für den Patienten aber letztlich viel aus. Denn der bekommt dann wirklich die Arzneimittel, die er braucht. Maria Eberlein-Gonska will den medizinischen Nachwuchs sensibilisieren. „Leider sind die Themen Qualität und Patientensicherheit nicht Teil der vorgeschriebenen Ausbildung für Ärzte.“ Das müsste ihrer Meinung nach dringend geändert werden. Bis dahin bietet sie an der Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus einen Kurs an, an dem die Studenten freiwillig teilnehmen können. Eine Woche lang dreht sich hier alles um die Frage, wie Behandlungsfehler vermieden werden können. „Wir üben mit Schauspielern aber auch, wie Ärzte mit Patienten oder Angehörigen reden sollten, wenn sie doch passieren.“

Beim Kurs unterstützt sie Tobias Esper. Der Arzt ist stellvertretender Leiter am MITZ, dem Trainingszentrum der Fakultät. Dort können Studenten all das üben, was die Lehrveranstaltungen theoretisch vermitteln. In MITZ wird im Rahmen des Wahlpflichtfachs zu Behandlungsfehlern der „Raum des Horrors“ eingerichtet. „Wir stellen ein Patientenzimmer nach und bringen Fehler unter, die die Studenten finden müssen“, erklärt die Dozentin. Da ist das Desinfektionsmittel alle, der Katheter zu hoch angebracht oder es fehlen in der Patientenakte Angaben zur Medikation. „Die Studenten müssen den Blick dafür bekommen, dass es solche Kleinigkeiten sind, die am Ende auch zu großen Problemen werden können.“ Wichtig ist Maria Eberlein-Gonska vor allem eins: Die Studenten sollen lernen, dass auch Ärzten Fehler passieren. Sie seien eben keine Halbgötter in Weiß. „Ich bin nicht allmächtig, ich kann Fehler machen. Und was am wichtigsten ist: Ich verliere nicht meine Kompetenz, wenn ich Schwächen eingestehe.“

