Befreit vom Schlankheitswahn Eine Dresdner Studie lässt Frauen skeptisch aufs Schönheitsideal blicken und will sie selbstbewusster machen.

Gleich neben der Weihnachtsmarkt-Bude mit den süßen Mandeln hängt ein Werbeplakat. Die hübsche Blonde darauf sieht nicht so aus, als würde sie regelmäßig vor solchen Verkaufsständen schwach werden: flacher Bauch, straffe Oberschenkel, knackiger Po. Viele Frauen lassen sich durch solche Bilder verunsichern. Sie tragen das schlechte Gewissen gegenüber der eigenen Figur auch beim Weihnachtsmarktbummel mit sich herum. Die wichtige Frage im Kopf: Bin ich zu dick? Eine große Dresdner Online-Studie will den Zweiflerinnen nun helfen. Nicht mit einer Diät. Sondern mit einem kostenlosen Programm, das die Frauen stark machen soll.

Von den vermeintlichen Idealfrauen auf Plakaten oder in der Fernsehwerbung lässt sich Wissenschaftlerin Ina Beintner nicht verunsichern. „Wer einmal verstanden hat, wie Werbung funktioniert und wie fern die dort vorgegaukelten Schönheitsideale der Realität sind, der bekommt einen anderen Blick auf die Dinge.“ Gemeinsam mit Corinna Jacobi leitet sie die Studie. Genau um dieses andere Verständnis geht es beim Online-Programm „everyBody“ der TU Dresden, das jetzt gestartet ist. Über 100 Teilnehmerinnen haben sich in den vergangenen Tagen bereits angemeldet. Insgesamt 4 000 sollen es werden.

Sie alle beantworten zu Beginn erst einmal einen Fragebogen. Auf die Waage steigen muss dafür allerdings niemand. Das Gewicht ist zweitrangig. Vielmehr geht es darum, wie die Frauen ihren eigenen Körper sehen. „EveryBody“ ist schließlich diätfreie Zone. Mitmachen kann jede Frau ab 18 Jahren. Einen Appell haben die beteiligten Wissenschaftlerinnen allerdings. „Die Teilnehmerinnen sollten ehrlich auf die Fragen antworten“, sagt Studienkoordinatorin Barbara Nacke. Für Frauen mit krankhaften Essstörungen, die sich vielleicht hineinmogeln wollen, sei das Programm nicht geeignet. Sie sollten sich therapeutische Hilfe suchen.

Für alle anderen gibt es bis zu drei Monate lang jede Woche eine neue Online-Sitzung, die am Rechner erledigt werden kann. Mit kleinen Filmen, Texten und Übungen lernen die Frauen dort, die Vorzüge ihres Körpers zu erkennen und stärken dabei ihr Selbstbewusstsein. Regelmäßig erhalten die Teilnehmerinnen Feedback per Mail. Ganz auf Ernährungstipps verzichtet das Programm nicht. Die sind aber einfach gehalten. Niemand soll Kalorien zählen. „Es fängt schon damit an, dass man wieder lernt, intuitiv zu essen“, beschreibt es Psychologin Bianka Vollert, die die Probanden betreut. „Das heißt eben aufzuhören, wenn man satt ist und nicht den Teller noch leer zu machen.“ Wer solche kleinen Schritte beachtet, ernährt sich bewusster.

Die Grundlagen für „everyBody“ entstanden vor über 20 Jahren bereits an der amerikanischen Standford University. Über die Jahrzehnte wurde das Programm weiterentwickelt und durch die Dresdner nun für Frauen jedes Alters, jedes Gewichts und jeder Herkunft zugänglich gemacht. Mit 700 Teilnehmerinnen lief bereits eine Pilotstudie. Mit guten Erfolgen. Figur- und Gewichtssorgen wurden deutlich reduziert. Auch langfristig.

Bis Ende August 2019 soll die aktuelle Studie laufen. Wenn alles klappt, könnte es auch danach weitergehen. „Dann müsste allerdings geklärt werden, wie das Programm langfristig finanziert wird“, sagt Ina Beintner. Möglich wäre beispielsweise, dass Krankenkassen das Modell in ihr Angebot übernehmen.

Die Dresdner Wissenschaftlerinnen denken derzeit noch in eine andere Richtung. Weil es heutzutage auch genug Männer gibt, die mit ihrem Körper unzufrieden sind, wird auch ein ähnliches Programm für Männer diskutiert. Der Schlankheitswahn macht schließlich auch vor denen nicht halt.

