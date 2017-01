Auszeichnung für Dresdner Biotechnologen Volker Busskamp ist Forschungsgruppenleiter am DFG-Zentrum für Regenerative Therapien der TU Dresden und untersucht die Informationsverarbeitung des Gehirns.

Volker Busskamp © CRTD/Sven Döring

Der Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Nachwuchspreis 2017 geht an den Dresdner Biotechnologen, Neurowissenschaftler und Stammzellforscher Volker Busskamp. Der Forschungsgruppenleiter am DFG-Zentrum für Regenerative Therapien der TU Dresden verknüpft Nervenzellen zu künstlichen Schaltkreisen in der Petrischale und untersucht damit die Informationsverarbeitung des Gehirns, heißt es in der Begründung der Paul Ehrlich-Stiftung. Busskamp gewinne die menschlichen Nervenzellen mithilfe sogenannter induzierter Stammzellen. Der 36-Jährige hoffe, bald einen Teil der 320 verschiedenen Nervenzelltypen herstellen und in Schaltkreisen verwenden zu können. Zuvor sei es ihm bereits gelungen, blinden Mäusen durch eine Gentherapie einen Teil der Sehkraft zurückzugeben. Das Konzept wird inzwischen klinisch erprobt. „Busskamps Ideenreichtum und sein brillantes technisches Können sind die Basis für diese Erfolge“, schreibt der Stiftungsrat weiter.

Der Nachwuchspreis ist mit 60 000 Euro dotiert und wird seit 2006 von der Paul Ehrlich-Stiftung jährlich an einen Wissenschaftler vergeben, der an einer deutschen Forschungseinrichtung herausragende Leistungen auf dem Gebiet der biomedizinischen Forschung erbracht hat.

Den mit 120 000 Euro dotierten Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis erhält das US-amerikanische Forscherehepaar Yuan Chang (57) und Patrick S. Moore (60). Die beiden Forscher aus Pittsburgh haben zwei Tumorviren entdeckt und Methoden entwickelt, mit denen weitere, noch unbekannte Tumorviren gefunden werden können.

Die Preise werden am 14. März in der Paulskirche in Frankfurt am Main überreicht. (SZ)

