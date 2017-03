August der Smarte Wissenschaftler der HTW Dresden schicken ab April einen Roboter auf besondere Mission.

Skatrunde mit August. Hans-Joachim Böhme (r.) und sein Kollege Sven Hellbach lassen sich vom Roboter unterhalten. In Zukunft soll August damit Senioren die Zeit durch geistige Aktivität vertreiben. © René Meinig

Die Leibesfülle fehlt eindeutig. Dem bekannten Namensvetter macht der schlanke August figurtechnisch keine Konkurrenz. Wie ein rollender Kegel kommt er eher daher. Auch sonst sind die Parallelen dürftig. August der Starke, der berühmte Sachsenkönig, war für ein opulentes Hofleben bekannt, fernab der Lebensrealität seines Volkes. Der smarte August aus dem Jahr 2017 hingegen ist den Menschen sehr nah. Für sie ist er nämlich erdacht worden. Die Entwicklung aus der Dresdner Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) ist ein moderner Assistenzroboter. In wenigen Wochen beginnt mit ihm gemeinsam ein Projekt, das es so noch nie in Deutschland gab. Zwei Jahre lang hilft August dann bei der Pflege von Demenzkranken.

Dann könnte es so aussehen: Therapiesitzung im Pflegeheim der Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden. 20 Senioren nehmen daran teil. Es geht darum, ihren Geist zu fordern. Viele der Senioren sind dement. Nach einer Studie von Elmar Gräßel von der Universität Erlangen hilft die Beschäftigung dabei, den Verlauf ihrer Krankheit zu verlangsamen. Aktivierungstheorie nennt er diesen Ansatz. Während Therapeut und Pflegekräfte sich um schwierige Fälle in der Gruppe kümmern, unterhält August den Rest. Mit Gesprächen, Quizfragen oder Skatspielen. Das Kartenspiel beherrscht der Roboter in Orange perfekt. Dabei ist er jedoch kein unbesiegbarer Gegner. „August spielt die Karten völlig zufällig und gewinnt ab und an“, sagt sein „Vater“ Hans-Joachim Böhme, Professor für Künstliche Intelligenz an der HTW. Gemeinsam mit seinen Kollegen tüftelt er am Können der Maschine.

Der rollende Allesfinder

Am Anfang von Augusts Geburt stand aber erst einmal eine ganz andere Idee. Helfen sollten seine Vorgänger auch – allerdings beim Einkaufen. „Jeder, der schon einmal in einem Baumarkt war, kennt das Problem“, erklärt Böhme. „Das gesuchte Produkt z-Jahre übernahm er an der Technischen Universität in Ilmenau den Fachbereich Robotik. Mit der Ilmenauer Firma Metralabs entwickelten die Wissenschaftler einen Serviceroboter fürs Einkaufen.

Sucht ein Kunde ein bestimmtes Produkt, fragt er einfach den Roboter. Der führt ihn dann an das richtige Regal. Bei den ersten Testläufen in einem Erfurter Baumarkt sorgte das Auftauchen des Roboters regelmäßig für Parkplatzprobleme. „Die Leute kamen in Scharen und wollten ihn sehen“, erinnert sich Böhme. Heute sind die Brüder und Schwestern dieser ersten Entwicklung in Super- und Technikmärkten eingesetzt.

Eines lernten Böhme und seine Kollegen damals aber recht schnell. Die Skepsis gegenüber dem technischen Helfer ist groß. Für viele ist er eine Konkurrenz für Mitarbeiter aus Fleisch und Blut. „Bei solchen Fortschritten ist es deshalb immens wichtig, Personal und Kunden genau über die Einsatzmöglichkeiten aufzuklären, sie mitzunehmen.“ In Sachen Einkaufen sei der Roboter nun mal nicht in der Lage, eine Fachberatung anzubieten. „Dafür braucht es den Menschen.“ Durch Roboter könnten allerdings Freiräume geschaffen werden, indem er einfache Tätigkeiten übernimmt. Das entlastet die Mitarbeiter.

Im Jahr 2008 wechselte Hans-Joachim Böhme an die Dresdner HTW. Die Idee für den Serviceroboter brachte er mit, suchte allerdings nach neuen Aufgaben für ihn. So wurde Tesaro entwickelt, der Besucher der Technischen Sammlungen durch die Ausstellung führt. Durch den Kontakt zur Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden, die verschiedene Pflegeheime betreibt, entstand ein neuer Gedanke: Warum den Roboter nicht bei der Pflege von Senioren und Demenzkranken einsetzen? Böhme ist sich bewusst, dass er mit so einem Vorschlag erst einmal aneckt. „Es geht aber nicht darum, dass sich in Zukunft ausschließlich Roboter um die Menschen kümmern.“

Auf nächtlicher Patrouille

Gerade in Pflegeheimen hat das Personal viel zu tun. Dort könnten Roboter Aufgaben übernehmen, damit Zeit für Wesentliches bleibt. Erprobt wurden auch schon nächtliche Kontrollfahrten. Dann achtet August auf den Pflegeheimfluren darauf, dass die Bewohner nicht unbeaufsichtigt unterwegs sind. In Notfällen alarmiert er das Personal. Nach Jahren der Vorbereitung wird das Projekt ab April Realität. Das Sächsische Sozialministerium entdeckte das Potenzial des Projekts und unterstützt es mit knapp einer Million Euro. Mehrere Partner sind mit dabei. So unter anderem Elmar Gräßel von der Universität Erlangen, der die Therapie der Demenzkranken wissenschaftlich begleitet. Auch die Medizinische Fakultät Dresden ist mit im Boot. Im Verlauf des Projekts soll Augusts Schwester Anna Constantia testweise bei der Pflege in der Uniklinik eingesetzt werden. Der Name von Augusts Mätresse ist wieder ein Verweis auf die sächsische Geschichte. „Da ist gleich klar, wo die Roboter entwickelt wurden“, sagt Böhme und lacht.

zur Startseite