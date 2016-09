Aufstieg in die Wetterküche Das Forschungsflugzeug Halo beobachtet die Erde und nimmt dabei die Zutaten für Wolken und Warmfronten ins Visier.

Halo steigt bis zu 15 Kilometer hoch und fliegt bis zu 8 000 Kilometer weit. © Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.

Dresden/Leipzig. Halo ist Deutschlands neuestes und höchstes Forschungsflugzeug. Es sucht nach den grundlegenden Zusammenhängen beim Klimawandel und macht bessere Wettervorhersagen möglich. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert dieses fliegende Großprojekt in den kommenden drei Jahren mit elf Millionen Euro. Geleitet wird es gleich von zwei sächsischen Universitäten. Sowohl die Universität Leipzig als auch die TU Dresden sind neben der Goethe-Universität Frankfurt am Main federführend.

Schwerpunkte der Forschung sind unter anderem die Untersuchung von Aerosolpartikeln, von Wolken und Niederschlag sowie atmosphärischen Prozessen, die letztlich einen unmittelbaren Einfluss auf das Wetter haben. Halo gelangt in Regionen, die sonst so nicht zu erreichen sind. Das Flugzeug steigt bis zu 15 Kilometer hoch, fliegt bis zu 8 000 Kilometer weit und kann eine wissenschaftliche Nutzlast von bis zu drei Tonnen transportieren.

„In den kommenden drei Jahren sind sieben Forschungskampagnen mit Halo an verschiedenen Orten der Welt geplant“, berichtet Manfred Wendisch vom Leipziger Institut für Meteorologie. An zwei Vorhaben ist seine Uni beteiligt und bekommt dafür sechs Millionen Euro. Über den Meeresgebieten um Barbados werden im August flache Schönwetterwolken untersucht. Im Oktober wird das Flugzeug in Island stationiert. Von dort aus erkunden die Forscher die Entwicklung von Warmluftfronten über dem Atlantik. (SZ/sts)

zur Startseite

Empfehlung - Aufstieg in die Wetterküche Dresden/Leipzig. Halo ist Deutschlands neuestes und höchstes Forschungsflugzeug. Es sucht nach den grundlegenden Zusammenhängen beim Klimawandel und macht bessere Wettervorhersagen möglich. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert dieses fliegende Großprojekt in den kommenden drei Jahren mit elf Millionen Euro. Geleitet wird es gleich von zwei sächsischen Universitäten. Sowohl die Universität Leipzig als auch die TU Dresden sind neben der Goethe-Universität Frankfurt am Main federführend.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/wissen/aufstieg-in-die-wetterkueche-3451932.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: