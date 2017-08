Auf Suche nach der Zukunfts-Banane Ein gefährlicher Pilz bedroht den kommerziellen Anbau der gelben Früchte.

Der Eindringling ist über die Wurzeln aus dem Boden gekommen. Unaufhaltsam hat er sich in den Leitungsbahnen der Bananenstaude breitgemacht und unterbricht nun den Wasser- und Nährstofftransport – mit schwerwiegenden Folgen: Die Pflanze lässt die Blätter hängen und vertrocknet.

Wieder einmal hat damit ein Erreger zugeschlagen, der für die Bananen-Industrie rund um die Welt zum Albtraum geworden ist. Vor knapp zwanzig Jahren ist der Schlauchpilz Fusarium oxysporum in einer neuen Variante aufgetaucht, die Fachleute „Tropical Race 4“ (TR4) nennen. Und die macht nun ausgerechnet der kommerziell wichtigsten Bananensorte Cavendish sehr effektiv den Garaus. Wirksame Gegenmittel gibt es bisher nicht.

Und so dürfte sich für die Fans der gelben Früchte künftig einiges ändern. „Bananen werden nicht aus den Supermärkten verschwinden“, meint der Agrarökologe Andreas Bürkert von der Universität Kassel. „Aber sie werden anders schmecken und nicht mehr so billig sein“.

Angefangen hat der Siegeszug von TR4 im Jahr 1990 in Südostasien, seither hat der Pilz auch in Ostafrika und im Mittleren Osten Fuß gefasst. Und es dürfte wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis er auch die wichtigen Bananen-Exportländer in Süd- und Mittelamerika erreicht.

„Wir müssen deshalb künftig auf Bananen setzen, die besser mit dem Pilz zurechtkommen“, sagt Andreas Bürkert. Diese Strategie hat schon einmal zum Erfolg geführt. So lagen in den Supermarkt-Regalen Europas und Nordamerikas bis zum Jahr 1960 fast nur Früchte der Sorte Gros Michel. Dann aber wütete eine andere Rasse des Pilzes in den Plantagen Lateinamerikas, und der Anbau brach durch diese sogenannte Panamakrankheit fast komplett zusammen. Damals konnte die Bananen-Industrie kurzfristig auf Cavendish umsteigen. Da diese Sorte den Befall vertrug, schien das Problem damit gelöst zu sein. Doch nun hat sich der Pilz verändert und attackiert die scheinbar widerstandsfähige Alternative.

Die aber dominiert inzwischen den kommerziellen Anbau rund um die Welt. Denn sie lässt sich problemlos in noch grünem Zustand ernten und wochenlang transportieren. Am Bestimmungsort muss man sie dann nur mit Ethylen begasen und die Temperatur erhöhen – schon reift die ganze Ladung völlig gleichmäßig nach. „Es gibt im Moment keine andere Bananensorte, die das so gut kann“, sagt Andreas Bürkert. Dadurch aber ist der exportorientierte Anbau der Früchte zur absoluten Monokultur geworden. Ob auf den Philippinen, in Mosambik oder Ecuador: Cavendish, wohin man schaut.

Zudem besitzen alle diese Pflanzen ein einheitliches Erbgut. Das liegt daran, dass sich die essbaren Bananensorten nicht auf sexuellem Weg fortpflanzen können, weil sie keine Samen produzieren. Also funktioniert die Vermehrung nur über Ableger – und die sind genetisch genaue Kopien ihrer Mutterpflanze. Entsprechend anfällig ist der Bananenanbau für Krankheiten.

Angestrengt suchen Wissenschaftler daher nach genetischen Informationen, die den Pflanzen eine größere TR4-Toleranz verleihen könnten. Dazu nehmen sie das Erbgut von Wildbananen ebenso unter die Lupe wie das von essbaren, aber kommerziell uninteressanten Sorten. „Davon gibt es jede Menge, die hierzulande niemand kennt“, sagt Andreas Bürkert. Eine davon haben er und seine Kollegen im Jahr 2004 auf einer abenteuerlichen Expedition im Oman entdeckt.

Das Team war damals auf den Spuren alter Seefahrer unterwegs. Kapitäne aus dem Oman waren schon ab etwa 2000 vor Christus durch die Küstenregionen des Indischen Ozeans gesegelt und hatten Pflanzen aus fremden Ländern mit in ihre Heimat auf der Arabischen Halbinsel gebracht. Was aber waren das für Gewächse und woher stammten sie? Die Wissenschaftler hatten bei ihrer Suche bereits acht bis dahin völlig unbekannte Weizen-Varianten entdeckt, die aus Äthiopien und Indien in den Oman gekommen waren. Nun richteten sie ihr Interesse auf die Bananen. „Anders als Weizen brauchen diese Pflanzen ständig eine gute Wasserversorgung“, erklärt Andreas Bürkert. Alte Bananensorten konnten die Jahrhunderte also nur in ganz wenigen Oasen des Wüstenlandes überdauert haben, in denen solche Bedingungen gewährleistet waren.

Auf Satellitenbildern hatten sich die Forscher ein ebenso vielversprechendes wie abgelegenes Flusstal ausgesucht, in dem sie nach diesen Zeugen der Vergangenheit suchen wollten. Mit einem Versorgungsflug der omanischen Luftwaffe erreichten sie per Hubschrauber ihr Ziel in der Nähe des Dorfes Umq Bir – und hatten gerade einmal drei Stunden Zeit, um den botanischen Schatz zu finden. Nach einer Weile entdeckten sie per Fernglas tatsächlich ein paar bananenähnliche Gewächse, die in einer Nische in einer hohen Felswand wuchsen. Ein kletterbegabter Bauer ließ sich im Tausch gegen Andreas Bürkerts Armbanduhr dazu bewegen, dort hinaufzusteigen und ein paar Ableger zu holen. Die reisten dann mit nach Deutschland, um im Gewächshaus der Universität Kassel eine neue Heimat zu finden.

Genetische Untersuchungen bestätigten später, dass es sich bei dieser Umq-Bir-Banane mit ihren nach Apfel schmeckenden Früchten tatsächlich um eine bis dahin unbekannte Sorte handelte. Und die wäre um ein Haar vernichtet worden, ohne dass die Fachwelt von ihrer Existenz erfahren hätte. Denn nach dem Besuch der Kasseler Bananenfahnder brach ein Wirbelsturm über das Tal herein und zerstörte den Standort mitsamt den verbliebenen Pflanzen. Dank der gut gedeihenden Reserve in Deutschland aber konnten vor ein paar Wochen wieder Umq-Bir-Bananen an ihren ursprünglichen Fundort zurückkehren.

„Die Cavendish werden diese Bananen sicher nicht ersetzen können“, betont Andreas Bürkert. Dazu lassen sich ihre Früchte einfach zu schlecht lagern. Es könnte aber durchaus sein, dass die Sorte mit dem Apfel-Geschmack stattdessen besonders effektive Abwehrkräfte gegen Krankheiten besitzt. Dieser Möglichkeit gehen Wissenschaftler der Universität Wageningen in den Niederlanden derzeit nach. Vielleicht kann das Mitbringsel der alten Seefahrer ja wertvolle genetische Informationen für die Bananen der Zukunft liefern.

Bis tatsächlich neue Sorten für den kommerziellen Anbau zur Verfügung stehen, wird es nach Einschätzung des Kasseler Forschers wohl noch etwa fünf Jahre dauern. „Viel mehr Zeit wird uns der Pilz wohl auch nicht lassen“, befürchtet der Experte.

