Auf schwimmenden Inseln übers Meer Dresdner Wissenschaftler entschlüsseln das Erbgut einer ausgestorbenen Riesenschildkröte. Sie schließen daraus auf die Ausbreitung der Tiere.

Ähnlich wie diese Galapagos-Riesenschildkröte, aber nur halb so groß könnte auch ihre Verwandtschaft auf den Bahamas ausgesehen haben. © Roland Knauer

Landschildkröten können offensichtlich auch weite Strecken über die Ozeane zurücklegen. Das zeigen Uwe Fritz und Christian Kehlmaier vom Senckenberg-Institut Dresden sowie Michael Hofreiter und Axel Barlow von der Universität Potsdam mit ihren Kollegen in der Zeitschrift Proceedings B der Royal Society of London. Dafür haben sie das Erbgut einer vor 850 Jahren auf den Bahamas ausgestorbenen Riesenschildkröte entschlüsselt. Mit ihrer Analyse werfen die Forscher aber nicht nur ein Schlaglicht auf die Entwicklung der Landschildkröten Südamerikas, der Bahamas und der Galapagos-Inseln. Sie zeigen gleichzeitig auch eine Möglichkeit, längst verschwundene Arten aus tropischen Regionen unter die Lupe zu nehmen.

In warmen und feuchten Regionen zersetzen sich verstorbene Organismen meist sehr rasch. Schon nach wenigen Monaten und Jahren haben sich in den Tropen und Subtropen die Knochen und das darin enthaltene Erbgut in ihre Bestandteile aufgelöst. Anders auf der Bahamas-Insel Great Abaco Island: Dort entdeckten Forscher in einem sogenannten Blauen Loch – einem mit Meerwasser gefüllten Karstloch – eine ganze Reihe von Fossilien. „Erst 2009 wurde die ausgestorbene Bahamas-Riesenschildkröte Chelonoidis alburyorum mit ihrem rund einen halben Meter langen Panzer dort erstmals nachgewiesen“, erklärt Senckenberg-Forscher Uwe Fritz. Im sauerstoffarmen Salzwasser solcher Karstlöcher bleiben die Überreste von Lebewesen also anscheinend besser erhalten.

„In einem Oberarmknochen fanden wir genug Erbgut für eine Analyse“, berichtet Axel Barlow von der Potsdamer Universität. Zwar war dieses Erbgut bereits in winzige, im Durchschnitt gerade einmal 65 Bausteine lange Bruchstücke zerfallen. Diese Mini-Teilchen aber genügten den Forschern, um nahezu das komplette Erbgut der Mitochondrien – winziger Organellen in den Zellen – wieder zusammenzusetzen.

„Nach diesen Erbgut-Analysen entwickelte sich die Bahamas-Riesenschildkröte vor rund 15 Millionen Jahren aus dem letzten Urahnen, aus dem auch die Galapagos-Riesenschildkröten und die Chaco-Schildkröten entstanden. Letztere leben noch heute in Argentinien, Bolivien und Paraguay“, erklärt Uwe Fritz vom Senckenberg-Institut Dresden. Vor rund zwölf Millionen Jahren trennten sich demnach auch die Wege der bis zu 42 Zentimeter langen Chaco-Schildkröten und der Galapagos-Riesenschildkröten voneinander, die auf den tausend Kilometer vor der südamerikanischen Küste im Pazifik liegenden Galapagos-Inseln leben. Alle diese Arten stammen letztendlich von afrikanischen Urahnen ab, die vor rund 22 Millionen Jahren über den Atlantik gekommen sein könnten.

Wie aber kommen ausgewiesene Landbewohner wie die eher behäbigen Landschildkröten über so weite Entfernungen über das Meer? Als er im Dezember 2016 auf einer Forschungsreise in Kolumbien unterwegs war, sah Uwe Fritz eine solche Möglichkeit mit eigenen Augen: „Auf dem Rio Magdalena, der von Süden nach Norden bis in das Karibische Meer fließt, schwimmen teilweise riesige Inseln, auf denen sogar Bäume wachsen“, berichtet der Forscher. Solche schwimmenden Inseln werden von großen Flüssen weit aufs Meer hinausgetragen und dort von den Strömungen weitertransportiert. Auf solchen Inseln könnten Schildkröten durchaus von Afrika nach Südamerika und später über die Karibik zu den Bahamas sowie über den Pazifik auf die Galapagos-Inseln getrieben sein.

Obendrein überstehen Riesen-Schildkröten auch längere Zeit im Meerwasser unbeschadet. Das beweist eine Aldabra-Riesenschildkröte, die 2004 in Tansania an Land stapfte. Auf den Beinen und am Panzer hatten sich etliche Seepocken angesiedelt. Das zwar erheblich abgemagerte, aber gesunde Tier musste daher längere Zeit im Indischen Ozean geschwommen sein. Höchstwahrscheinlich war die Riesenschildkröte also vom Aldabra-Atoll über 740 Kilometer im Ozean mit den Meeresströmungen in einigen Wochen oder wenigen Monaten bis an die afrikanische Küste gelangt.

Auch Galapagos-Schildkröten können solche langen Reisen ohne Trinkwasser und Nahrung überstehen. „Obendrein können Schildkröten-Weibchen die Samen mehrerer Männchen speichern und ihre Eier erst lange nach der Paarung befruchten“, erklärt Uwe Fritz. Ein einziges Weibchen mit den Samen von Männchen würde also genügen, um nach einer langen Reise über das Meer zum Beispiel auf den Bahamas eine neue Population zu begründen.

Kaum erreichten aber die ersten menschlichen Siedler diese Inseln, kamen die Schildkröten in Schwierigkeiten. „Vermutlich landeten sie auf der Speisekarte, denn schon Neandertaler schätzten Schildkröten-Mahlzeiten“, berichtet Uwe Fritz. Auf den Bahamas und auf einigen anderen Inseln sind diese Reptilien dann auch bald nach Ankunft der ersten Zweibeiner ausgestorben. Und auch auf den Galapagos-Inseln wurden die Riesen-Schildkröten erheblich dezimiert.

Solche Zusammenhänge aber könnten die Forscher in Zukunft mit Fossilien und deren Erbgut aus Karstlöchern genauer untersuchen.

