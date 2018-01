Archäologie modern: 3D-Technik kommt Geheimnissen ganz nah 3D ist längst auch in der Archäologie unverzichtbar. Mit immer neuer Technik werden Zeugnisse der Vergangenheit in Sachsen genauer untersucht und dokumentiert - und werden sogar begehbar.

Eine Goldmünze aus dem Jahr 1698 mit der Prägung von August dem Starken wurde im Jahr 2017 bei Ausgrabungen in Leipzig gefunden und wird nun mittels 3D-Technik untersucht. © Sebastian Kahnert/dpa

Dresden. Ob barocke Goldmünze, orientalischer Schmuck oder ein Kriminalfall aus dem Mittelalter - sächsische Archäologen kommen dank modernster Technik Geheimnissen der Vergangenheit immer näher. Mit Hilfe von 3D-Scannern können Funde genauer analysiert, dokumentiert, verglichen sowie attraktiver präsentiert werden. Seit 2005 wurden fast 20 000 bei Ausgrabungen gefundene Objekte gescannt, wie die Landesarchäologin Regine Smolnik am Freitag in Dresden mitteilte. Diese berührungsfreie Untersuchung der Stücke aller Art von Holz bis Keramik sei ein enormer Gewinn für Wissenschaft und Vermittlung.

„Unsere Funde sind ja immer schon dreidimensional.“ Nun könnten sie auch animiert und virtuell begehbar gemacht werden, erklärte Smolnik. Die Palette der gescannten Fundstücke reicht vom winzigen Bruchstück einer Münze bis zur vier Meter langen Leiter aus dem Bergbau des Mittelalters. Dank Hightech steigen Erfassungsschärfe und Detailgenauigkeit, mit der den Relikten vergangener Jahrhunderte mehr Geheimnisse entlockt werden können.

Das Landesamt für Archäologie (LfA) Sachsen ist Vorreiter und Kompetenzzentrum für die 3D-Digitalisierung von Objekten des archäologischen und historischen kulturellen Erbes in Deutschland. Auch die Steinzeit erfassten die Forscher laut Smolnik schon in 3D: Der mehr als 7000 Jahre alte Brunnen von Altscherbitz etwa wurde auf die Mixed Reality Brille HoloLens portiert und schwebt so samt ausgewählten Funden scheinbar im Raum.

Ein neuer 3D-Hochleistungsscanner mit sehr hoher Auflösung erlaubt die distanzlose Betrachtung auch sehr kleiner Objekte. Beispiele: ein zerhackter Silberschatz, eine seltene Goldmünze, der Schädel eines Mordopfers.

Experten des Landesamtes für Archäologie (LfA) wollen so die letzten Schleier im Kriminalfall um den Annaberger Kaufmann Johann Wengemeyer 1514 lüften. Dessen Überreste waren bei Ausgrabungen im ehemaligen Franziskanerkloster der Bergstadt entdeckt worden. Durch das Scannen der Fragmente könnten der Schädel rekonstruiert und die Schlagwunde präziser untersucht werden, sagte Referatsleiterin Christiane Hemker.

Die Wissenschaftler erhoffen sich Aufschluss über die Umstände des Verbrechens. Der wohlhabende Unternehmer Wengemeyer wurde vermutlich mit einer Axt von hinten erschlagen, wie Hemker berichtete. Seine von einem reichen Nürnberger Patrizier gedungenen Mörder wurden schnell gefasst und zum Tode verurteilt. Die Wissenschaftler wollen nun Licht ins Dunkel der Verschwörung bringen - und den Spätmittelalter-Thriller nach fünf Jahrhunderten aufklären.

Auch der Schatz von einem Acker bei Cornitz (Landkreis Bautzen) kann im Detail betrachtet werden. Der sogenannte Hacksilberfund aus knapp 1600 Bruchstücken zeugt vom Fernhandel während des Hochmittelalters mit dem Orient. Die Technik könnte Aufschluss über die Herkunft der vielen islamischen Münzen und der Herstellungsart des filigranen Schmucks geben - und auch der 2015 in Leipzig geborgenen Goldmünze von 1698 Geheimnisse entlocken. (dpa)

