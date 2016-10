Artikelempfehlung

Andere Länder, andere Mimik

Madrid. Verschiedene Kulturen deuten dieselben Gesichtsausdrücke offenbar unterschiedlich. Dieses überraschende Ergebnis einer Studie stellen spanische Forscher in den Proceedings der US-Akademie der Wissenschaften (PNAS) vor. So wird ein nach Luft schnappendes Gesicht in westlichen Kulturen gemeinhin als Ausdruck von Angst oder Unterwerfung gesehen. Die Trobriander, Einwohner der gleichnamigen Inselgruppe, die zu Papua-Neuguinea gehört, verstehen denselben Gesichtsausdruck dagegen als Zeichen von Ärger und Bedrohung. Bislang wurden Gesichtsausdrücke gemeinhin als Ausdruck von grundlegenden Emotionen des Menschen gesehen, die kulturübergreifend gleich verstanden werden. In den letzten Jahren regte sich unter Wissenschaftlern gab es aber zunehmend Zweifel daran. So argumentieren einige Verhaltensforscher, Gesichtsausdrücke seien soziale Werkzeuge, die abhängig von Kultur und Situation dazu benutzt würden, andere Menschen zu beeinflussen. Beide Vermutungen wurden bisher vor allem durch Studien in westlichen Gesellschaften überprüft. Das Team um den Sozialpsychologen Carlos Crivelli von der Autonomen Universität Madrid konzentrierte sich dagegen auf Erwachsene von den Trobriand-Inseln in der Salomonensee. Deren Bewohner bewahren ihre traditionellen Gewohnheiten und Überzeugungen, zu denen der Glaube an Hexerei ebenso wie bestimmte Rituale und nicht zuletzt ihre eigene Sprache gehören. Gleichzeitig leben die Trobriander relativ abgeschirmt von den Einflüssen der Industriestaaten ebenso wie von denen der Hauptinsel Neuguinea.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/wissen/andere-laender-andere-mimik-3526083.html