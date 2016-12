Ameisen als Gärtner Forscher haben eine Art der Insekten entdeckt, die sät, düngt und erntet.

Eine Ameise der Art Philidris nagasau pflanzt einen Samen in der Rinde eines Baumes. © dpa

Bestimmte Ameisen säen und düngen Pflanzen – um später Nektar zu ernten und um in den knolligen Gewächsen zu wohnen. „Sie pflegen ihren Sämling. Sie tun dies, bevor sie einen Vorteil davon haben. Sie verhalten sich wie der Mensch, der Reis pflanzt oder Mais düngt, bevor er ihn erntet“, sagt die Biologin Susanne Renner von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie hat die Studie mit ihrem Doktoranden Guillaume Chomicki verfasst. Die Forscher fanden heraus, dass die auf den Fidschi-Inseln lebenden Ameisen Samen von sechs Arten von Kaffeegewächsen (Rubiaceae) in Baumrinde pflanzen. In Schichten bewachen Arbeiterinnen dann Tag und Nacht die jungen Pflanzen und düngen sie mit ihrem Kot und Urin. Über die landwirtschaftlich versierten Tiere der Art Philidris nagasau berichten die Wissenschaftler in der Zeitschrift Nature Plants.

„Das ist vorher noch nie gefunden worden, dass eine Ameise so hoch spezialisiert ihre zukünftige Wohnung und ihre zukünftigen Zuckerlieferanten wie ein Landwirt anbaut“, sagt Renner. Mit Intelligenz habe das Verhalten aber nichts zu tun, vielmehr sei es angeboren. „Es muss im Erbgut der Ameise verankert sein.“

Die Ameisen erkennen „ihre“ Samen – im Versuch ließen sie sich mit als Köder ausgelegten Reiskörnern und anderen Samen nicht hinters Licht führen. „Man vermutet eine chemische Erkennung, etwa einen Duft an der Oberfläche der Samen, den sie erkennen“, sagt Renner. „Wenn junge Früchte da sind, sind die Ameisen ganz scharf darauf, sich die jungen Samen ihrer künftigen Hauspflanze zu holen.“

Von selbst komme so ein Samen nicht in die Rinde, erklärt die Biologin. „Die Ameisen pflanzen ihre zukünftigen Häuser nur auf bestimmten Bäumen, die Rinde muss geeignet sein.“ Die Pflanze komme mithilfe der Ameise in die Krone bestimmter Urwaldriesen – und damit näher ans Licht. Quasi als Belohnung entwickeln die Kaffeegewächse Hohlräume, in denen die Ameisen ihre Larven heranziehen und in denen die Königin residiert.

„Ameisen sind dafür bekannt, dass sie mit anderen Arten sehr spannende und enge Beziehungen eingehen“, sagt die Evolutionsbiologin Susanne Foitzik von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. „In Australien kommen sogar Ameisen vor, die Raupen abends auf die Bäume zum Fressen treiben und morgens wieder hinunter. Tagsüber bewachen sie sie dann vor Fressfeinden“, erklärt Foitzik. Auf Fidschi können sich die Kaffeegewächs-Arten inzwischen nur noch mithilfe der Ameisen ausbreiten. „Beide Seiten passen sich an, weil es für sie von Vorteil ist“, sagt Foitzik. „Es ist ein sehr spannendes Beispiel der Evolution.“ (dpa)

