Als Jesus auf der Couch lümmelte Ein Dresdner Theologe ergründet, warum die Bibel immer wieder bewusst verändert wurde. Die aufwendige Suche nach Symbolen, ihrer Deutung und Missverständnissen.

Für dieses Meisterwerk pilgern jedes Jahr Tausende nach Mailand. Dabei hat sich Leonardo da Vinci beim Malen nicht unbedingt an die Tatsachen vom letzten Abendmahl Jesus gehalten. (Ausschnitt) © mauritius images/Worldphotos/Alamy

Die lange Tafel ist reich gedeckt. Jesus sitzt in der Mitte, ein blaues Tuch liegt auf seinem roten Gewand. Er sieht nach unten, die Hände sind ausgestreckt. Zu seinen Seiten haben die zwölf Jünger Platz genommen. Sie reden, sie gestikulieren, die Hände auf den Tisch gestützt, gekleidet in bunte Gewänder. Es ist dieses Gemälde, das wohl berühmteste Wandbild der Welt, für das Tausende Menschen jährlich nach Mailand pilgern. Leonardo da Vinci hat es gemalt, in der Blütezeit seiner Schaffenskraft.

Das Wandbild zeigt, wie Jesus und die zwölf Jünger zum Abendmahl zusammenkommen. Es ist ein Meisterstück der Renaissance. Und die moderne Interpretation einer historischen Gegebenheit. „Denn so wie Leonardo da Vinci das Abendmahl darstellte, hat es garantiert nicht stattgefunden“, sagt Jan Heilmann. Für den 31-jährigen Theologen an der TU Dresden ist das Werk ein Glücksfall. Hilft es ihm doch trefflich zu erklären, was er mit seiner Forschung zu finden versucht.

Denn als Leonardo da Vinci diese Szene malte, stellte er sich vor, wie er selbst jeden Abend sein Mahl zu sich nimmt. Natürlich an einem Tisch, in großer Runde, sitzend auf einem Stuhl. „Jesus hat nicht an einem Tisch gesessen“, sagt der Dresdner Theologe. Vielmehr hat er lässig gelümmelt, halb liegend auf einer Couch. Viele dieser gemütlichen Liege-Sitze waren damals in einem Halbrund angeordnet. Dazwischen standen kleine Tische. Jeder Gast hatte seinen eigenen Teller und Becher. Fladen wurden gereicht, keine Brotlaibe. Nach dem Essen gab es das Futter für den Geist. Dann diskutierten die Männer der Abendmahl-Runde über Religion.

Die frühen Christen in der Antike feierten so den Gottesdienst. So hat es auch Jesus getan. Doch in da Vincis Darstellung dieser Szene haben sich die Gewohnheiten aus dem 15. Jahrhundert geschlichen. „Die eigene Erfahrungswelt ist eine andere als die der antiken Menschen“, sagt Jan Heilmann. Sie beeinflusst die großen Maler. Immer wieder, auch heute. So kommt es vor, dass es Gemälde des Mahls gibt, in denen Frauen auftauchen. Weil sie als sehr wichtig und einflussreich in ihrer Zeit galten.

Genauso wie sich die Zeit auf Leonardo da Vincis Arbeit ausgewirkt hat, wurden auch schriftkundige Mönche und Gelehrte in ihrer Arbeit beeinflusst. Bis der moderne Buchdruck im 15. Jahrhundert durch Johannes Gutenberg aufkam, haben sie sämtliche Schriften mit der Hand kopiert. Diese Profiabschreiber taten den ganzen Tag über nichts anderes als stoisches Abschreiben, Wort für Wort, Zeile für Zeile, Absatz für Absatz, seitenweise, bücherweise.

„Klar, dass es dabei zu Fehlern kommt“, sagt Jan Heilmann. Er meint Rechtschreib- und Grammatikfehler, Auslassungen, die einfach passieren, wenn der Schreiber nach stundenlanger Arbeit die Aufmerksamkeit verliert, wenn Buchstaben verschwimmen, wenn die Augen müde werden, wenn ganze Absätze verschwinden.

Doch was ist, wenn diese Auslassungen und Veränderungen gewollt sind? Der Theologe ist sich sicher. Die unterschiedlichen Varianten gleicher Schriften gehen nicht nur auf zufällige, ungewollte Unaufmerksamkeit zurück. Er geht davon aus, dass gewisse Veränderungen absichtlich passiert sind. Weil sich die Ansichten über bestimmte religiöse Riten und geschichtliche Abläufe geändert haben. Oder, weil es der Auftraggeber der Abschrift schlicht so gewollt hat. Weil er anderer Meinung war oder eine Passage einfach treffender formuliert wissen wollte.

Diese veränderten Passagen wurden mitunter wieder und wieder vervielfältigt. Jahrhundertelang kam es so wohl zu bewussten und unbewussten Veränderungen, zu Umdeutungen, zur unterschiedlichen Auslegung verschiedener Symbole. Und auch zu Missverständnissen? Gewollt oder ungewollt? „Die entscheidende Frage ist, wann und warum diese Veränderungen passiert sind“, sagt Jan Heilmann. Mit sieben Wissenschaftskollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz will er nun plausible Gründe liefern. Drei Jahre lang wollen sie forschen, sich immer wieder treffen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert dies.

Das Abendmahl gibt den Wissenschaftlern ein gutes Beispiel für die Veränderungen. Diese kommen zwar auch in anderen Passagen biblischer Schriften vor. Allerdings lassen sich die Abläufe beim Mahl am besten vergleichen. Weil es sich auch als solches verändert hat. Als die christlichen Gemeinden immer größer wurden, war es nicht mehr möglich, sich abends zum Lümmeln im Halbrund zu treffen. Das Mahl wurde auf den Morgen verschoben und zur symbolischen Handlung gemacht.

So diskutiert im heutigen Gottesdienst niemand mehr miteinander. Die Kirchgänger lauschen dem Pfarrer, Priester oder Prediger. Der Fladen von einst ist nun die kleine Hostie. Aus den damals vielen Bechern ist ein einziger geworden, der reihum gereicht wird. In den Schriften sind die Theologen, Historiker und Philologen mit der unterschiedlichen Deutung der Elemente des Mahls konfrontiert. Was bedeutet der Laib, für was steht der Becher? Ihre Erklärungen zeigen, wie die Menschen damals gedacht und wie sie Religion verstanden haben.

Die Forscher müssen dabei nicht selbst nach einer Veränderung suchen. Sie arbeiten mit dem virtuellen Handschriftenlesesaal am Institut für Neutestamentliche Textforschung in Münster zusammen. Seit 60 Jahren werden dort alte Schriften zunächst gescannt, dann wird der Text digitalisiert und schließlich vom Computer auf Veränderungen untersucht. Diese werden in Tabellen ausgegeben. Wissenschaftler weltweit greifen darauf zurück. Kleine Striche, Vierecke, Kreise und Quadrate zeigen, wo ein Wort fehlt, ein anderes ergänzt oder ganze Zeilen ausgelassen wurden.

Dann beginnt der Job der Forscher um Jan Heilmann. Sie lesen nach, kontrollieren, vergleichen, diskutieren. Die Schriften, mit denen sie arbeiten, sind auf Lateinisch und Griechisch. Übersetzungen ins Deutsche nutzen sie nicht. Zu groß wäre die Gefahr, dass eine Übersetzung ebenfalls Interpretationen in die Schrift bringen könnte. Wenn es zum Beispiel mehrere deutsche Worte für ein Griechisches gibt.

So auch bei Luthers Übersetzung des Neuen Testaments. „Sie zeigt, wie er die Zeilen verstanden hat“, sagt Jan Heilmann. Nämlich ähnlich wie Leonardo da Vinci. Luther übersetzt in den meisten Szenen des Neuen Testaments die Begriffe „lagern“ und „sich zum Mahl hinlegen“ mit „zu Tisch setzen“. Luther wollte die biblische Lebenswelt für seine Zeitgenossen verständlich machen. „Und zu seinen Zeiten setzte man sich eben zu Tisch“, sagt der Theologe. Gelümmelt wurde nicht.

