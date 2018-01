10 Fragen an den ISS-Commander Alexander Gerst trainiert im Sternenstädtchen seit zwei Jahren für seinen nächsten Raumflug. Wir haben ihn in Moskau getroffen.

Alexander Gerst startet am 6. Juni mit einer Rakete zu seiner zweiten ISS-Mission. Diesmal ist er der Kommandant. © Stephan Schön

Zum ersten Mal wird ein deutscher Astronaut Kommandant der Internationalen Raumstation. Alexander Gerst hat dann für die Europäische Raumfahrtbehörde Esa das Kommando über die gesamte Besatzung der ISS. Und die Verantwortung. Am 6. Juni soll er gemeinsam mit dem früheren russischen Kampfpiloten Sergej Prokopjew sowie der Nasa-Astronautin und Ärztin Serena Aunon-Chancellor von Baikonur ins All fliegen. Für den Start und für die Landung mit dem Sojus-Raumschiff gibt es nun im Sternenstädtchen bei Moskau Trainingseinheiten ohne Ende.



Alle nur denkbaren Pannen werden geprobt. Schweißnass vor Anspannung oder nach einer vom Instrukteur verordneten Überhitzung im Raumanzug steigt Alexander Gerst dann aus seiner engen Test-Raumkapsel. Und trotzdem, er mag diese Art von Stress und Schmerz. Zwischen Landung und Andocken im Sojus-Simulator, in einer Trainingspause, trifft er sich letzten Freitag mit einer kleinen Gruppe deutscher Journalisten, die Sächsische Zeitung ist dabei.

Zehn Stichwörter und was Alexander Gerst dazu einfällt, lesen Sie hier. Vom Notfall bis zu seinen Erinnerungslücken, von Schmuggelware bis zu seinen Träumen.

1. Raumschiff

„Jedes Raumschiff wird neu gebaut. Und in jedem Raumschiff gibt es bis zu zehn Neuerungen. Auch in meinem. Das ist also überhaupt keine veraltete Technik, sondern es ist die beste Technik, die wir haben, um ins All zu fliegen. Wir machen vielleicht den Fehler, dass wir dies mit Science-fiction vergleichen. Ein Raumschiff muss aber nicht blinkende Lichter draußen haben, sondern es muss funktionieren. Und das tut es. Wenn man sich die Sojus anschaut, so ist die Sicherheit dieser Kapsel ungebrochen. Der letzte Unfall ist vor 40 Jahren passiert. Das Space Shuttle war wesentlich unsicherer. Wenn Sie das nächste Mal auf einer Schotterstraße unterwegs sind, versuchen Sie mal Ihr iPhone zu bedienen. Da merkt man, wie gut es ist, dass wir in der Sojus große Knöpfe haben.“

2. Roboter-Kollege

„Ich bin mal gespannt, wie Simon sich verhält. Das ist ein Testbetrieb. Man darf sich das jetzt noch nicht so vorstellen, als ob er mir Kaffee bringt oder Werkzeuge bringt und abends noch mal eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt. So weit ist er leider noch nicht. Wir wollen herausfinden, wie muss man so ein Ding bauen, damit es einem wirklich hilft. Was kann der leisten, was nicht? Was braucht man da oben, was nicht? Und wie können wir das technisch hinbekommen? Wenn wir nur robotisch fliegen würden, dann würde die menschliche Intuition und das schnelle Reagieren auf unbekannte Situationen fehlen. Und nur allein als Mensch, da könnten wir noch nicht einmal starten.“

3. ISS

„Ich komme in der Raumstation an, ich weiß, wie es sich anfühlt, dort oben zu schlafen, zu essen, zur Toilette zu gehen. Alle drei Probleme muss man ja sofort oder zumindest am ersten Tag lösen. Und das ist etwas, was einem niemand im Training wirklich beibringen kann. Auch nicht, was man dort vermissen wird. Bestimmtes Essen, die Dusche, das Laufen im Wald. Aber auch Dinge, von denen ich es nie geglaubt hätte: das Plätschern von Regen zum Beispiel. Ein grauer Novembertag wird dann attraktiv.“

4. Erinnerungen

„Obwohl die Rakete automatisch fliegt, ist man ständig im Operationsmodus. 90 Prozent der geistigen Kapazitäten sind darauf gerichtet. Und die restlichen zehn Prozent gönnt man sich, um auch mal aus dem Fenster zu schauen. Ich habe vieles vergessen von meinem ersten Start. Wie warm war es denn, wie laut war es in der Kapsel? Das konnte ich nicht speichern.“

5. Heimatplanet

„In der Raumstation hat man immer diesen Blauen Planeten unter sich mit seiner dünnen Atmosphäre. Man erkennt aus dieser Perspektive sehr schnell, dass dieser Planet nicht so riesig ist. Die Erde ist einfach eine kleine Steinkugel. Und Orte, die für uns so riesig erscheinen, das sind einfach kleine Teile auf der Oberfläche. Dann denkt man anders darüber nach, was man eigentlich da unten alles hat, und gerade, wenn man sieht, in welchem schwarzen Nichts sich die Erde bewegt. Dieser Kontrast bewegt mich als Astronaut: Hoppla, diese uns so unendlich groß erscheinende Erde, das ist wirklich nur ein kleines Ding. Und alles was da drauf auf der Oberfläche existiert und ein bisschen darunter, wo wir danach graben können, das alles sind Ressourcen die sehr, sehr beschränkt sind. Wenn das da unten aus ist, dann ist es aus. Dann gibt’s nichts mehr.“

6. Träume

„Nur weil ich einen Teil meiner Träume realisieren konnte, sind die anderen doch nicht weniger geworden. Ich finde es total spannend, zu reisen, wieder ein paar Vulkane anzuschauen, vielleicht mal wieder in die Antarktis zu gehen. Ich freue mich darauf, mit meiner Partnerin durch den Himalaya zu wandern. Das sind Dinge, von denen ich träume und die durch meinen Job als Astronaut nicht weniger geworden sind. Aber auch als Astronaut gibt es Träume. Mal weiter raus zu fliegen zum Mond, zum Mars.“

7. Schmuggelware

„Das Essen ist dort oben eigentlich so gut, man muss da nichts hochschmuggeln. Das Gepäck wird sehr genau kontrolliert. Jedes kleinste Krümelchen in der Rakete bekommt eine Inventarnummer. Das alles wird kurz vor dem Start noch einmal gecheckt. Alles. Wir wissen natürlich, dass das Massezentrum stimmen muss. Wenn man das nur um wenige Zentimeter verschieben würde, durch zusätzlich mitgenommene Dinge, dann könnte die Rakete unkontrollierbar werden. Es ist sogar so, wenn ich zunehmen oder abnehmen würde, dann hätte das Folgen. Wir werden deshalb vor dem Start gewogen, notfalls können Bleigewichte an die Sitze geschraubt werden.“

8. Stress

„Diesmal fliege ich als Co-Pilot in der Sojus. Ich muss zur Not auch alleine fliegen können inklusive aller manuellen Manöver, wenn alle Automatiken ausfallen. Andocken zum Beispiel. Man muss immer ein Stück vor dem Raumschiff fliegen, um die Dinge, die da kommen könnten, schon vorherzusehen. Ich musste ein Jahr lang Theorie über mich ergehen lassen, bevor ich dieses Raumschiff im Training überhaupt fliegen durfte. Ich musste Schaltpläne studieren und auch Dinge, die ich jetzt eigentlich gar nicht mehr brauche.“

9. Reisegepäck

„Was mir wichtig ist, das sind Fotos von Freunden und der Familie. Dadurch, dass die Kommunikationsmöglichkeiten dort oben so gut sind, bin ich ja nicht so weit weg. Ich kann meine Familie jeden Tag auf dem Handy anrufen. Ich habe in der Raumstation jeden Tag etwa eine Stunde Freizeit. Davon kann ich beispielsweise eine halbe Stunde zum Fenster herausschauen und die andere Hälfte der Zeit dann meine Familie anrufen. Da fühlt man sich ehrlich gesagt nicht so weit weg. Wenn man zum Mars fliegt, wird das anders. Dann ist man wieder ganz weit weg, es wird einsamer.“

10. Commander

„Die Kunst des Astronauten-Daseins ist eigentlich, unnütze Informationen von nützlichen zu filtern und zu trennen. Man bekommt so viele Details zu hören, die man sich niemals merken kann. Und genau das konnte ich vor meinem ersten Flug noch nicht so genau abschätzen. Diese freien Kapazitäten brauche ich jetzt, um mich als Commander für die ISS vorzubereiten. Ich schaue, dass jeder genau das Training bekommt, das er braucht. Ich achte darauf, dass jeder die Teams am Boden persönlich kennt. Das ist wichtig, wenn es dann mal im Orbit ein Problem geben sollte. Es ist einfacher, wenn man sich schon mal gesehen hat. Wir wachsen jetzt als Crew immer mehr zusammen.“

