Wissel will nach Berlin Die Politikerin aus Neukirch will für die CDU zur Bundestagswahl als Direktkandidatin antreten. Auch andere zeigen Interesse.

Patricia Wissel © Sven Teschke

Die CDU-Landtagsabgeordnete Patricia Wissel will nun doch bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr als Direktkandidatin für ihre Partei ins Rennen gehen. Die 40-Jährige aus Neukirch wird sich dazu neben mindestens drei weiteren Bewerbern einer unionsinternen Abstimmung Mitte November in Pulsnitz stellen. Zuvor hatten bereits die Journalistin Bogna Koreng aus Bautzen, der Bernsdorfer Bäckermeister Roland Ermer und der Wittichenauer Biotechnik-Professor Peter Schierack angekündigt, die Kandidatur anzustreben. Weitere Absichtserklärungen liegen nicht vor, heißt es beim CDU-Kreisverband. Bis zur Abstimmung am 12. November können sich aber noch Bewerber melden. Damit die Mitglieder die Bewerber besser kennenlernen, plant die Union ab nächster Woche Präsentationsveranstaltungen bei den lokalen Verbänden vor Ort.

Bei vorangegangenen Bundestagswahlen war Maria Michalk als Direktkandidatin für die CDU angetreten. Sie hatte das Mandat stets auch gegen die Bewerber anderer Parteien gewonnen. Aus familiären Gründen will die inzwischen 66-Jährige aber nicht noch einmal antreten. (SZ/sko)

zur Startseite