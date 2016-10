Wismuthalle klar für Porzelline-Modelle Die teils zerstörten Unikate sollen geborgen und sicher verwahrt werden. Jetzt gibt es wohl nur noch eine Hürde.

Ersatz für das alte Formenlager (im Bild) ist gefunden. © Oberthür

Nach wochenlangem Hin und Her haben sich die Stadt Freital und die Freitaler Porzellanmanufaktur auf einen Nutzungsvertrag für eine Leichtbauhalle geeinigt. Diese steht am Osterberg-Steinbruch in Potschappel, gehörte bis zum Frühjahr der Wismut und nun der Stadt und soll zur Lagerung wertvoller Porzellanmodelle genutzt werden. Sie lagern zurzeit noch in einer im Juli teilweise eingestürzten Baracke gegenüber dem Porzelline-Haupthaus. Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilt, hat Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) dem Betriebsleiter der Manufaktur, Anatoli Schilling, den Schlüssel für die Halle in der vergangenen Woche übergeben. Für die Lagerung der Modelle soll ein Teil der etwa hundert Meter langen Halle genutzt werden. Der Vertrag ist zunächst auf zwei Jahre befristet. In dieser Zeit soll entschieden werden, was langfristig mit den denkmalgeschützten Modellen passieren soll.

Damit sind nun alle Voraussetzungen für die Bergung der Modelle geschaffen. Bei den rund 12 000 eingelagerten Modellen handelt es sich um sogenannte Urformen von Porzellanobjekten, von denen immer wieder Arbeitsformen abgenommen werden konnten und können, die sich im Produktionsprozess abnutzen. Der Eingeschosser, in dem sie sich zurzeit noch befinden, war Anfang Juli in sich zusammengebrochen. Wann die Bergungsarbeiten beginnen, ist aber immer noch offen. Porzelline-Betriebsleiter Schilling hatte in der vergangenen Woche letzte Gespräche mit der beauftragten Baufirma angekündigt. Bis zum Mittwoch waren aber noch keine Arbeiten zur Rettung der Modelle zu sehen.

zur Startseite