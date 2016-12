Wise Guy für einen Winter Der Dresdner Björn Sterzenbach hilft Deutschlands erfolgreichster A-Cappella-Band aus der Patsche – und plant seine Zukunft.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Dresdener Björn Sterzenbach. © privat Der Dresdener Björn Sterzenbach.

Die Wise Guys aus Köln wurden 2001 mit dem Hit „Jetzt ist Sommer“ bundesweit bekannt und sind seitdem die erfolgreichste A-Cappella-Formation des Landes.

Schnuutz will raus und mauzt herzzerreißend. „Na klar, du dicke Wurst“, sagt Björn und öffnet bereitwillig die Terrassentür. So selten, wie er in den vergangenen Tagen und Wochen zu Hause war, erfüllt er seiner Katze doch gern jeden Wunsch. Bei seiner Freundin Sabine Kaufmann, bekannt von der Dresdner Mädels-Band Medlz, sieht das nicht anders aus. Sie war bis Donnerstag auf großer Weihnachtstour. Oft passte deswegen nur Schnuutz auf die Erdgeschosswohnung in einer wundervollen alten Villa in Dresden-Niedersedlitz auf. Björn Sterzenbach gibt gerade Abschiedskonzerte. So 170 Stück. Dabei ist der 34-Jährige doch gerade erst an Bord gekommen bei den Wise Guys, der mit Abstand erfolgreichsten A-Cappella-Formation des Landes. Als die im Frühjahr nach einem kurzfristigen Ausstieg dringend einen neuen Bass suchten, hörten sie sich in der Szene um – und sprachen Björn einfach mal auf die Mailbox. Sollte das wirklich ernst gemeint sein? Er und die großen Wise Guys aus Köln? Natürlich nahm er die Einladung zum Vorsingen an, auch wenn die Jobbeschreibung einen kleinen Haken hatte: Schon damals war klar, dass sich die Gruppe um die früheren Schulfreunde Dän, Eddie und Sari im Sommer 2017 auflösen wird – nach 27 Jahren! Der Vertrag war also befristet. „Trotzdem war das für mich eine einmalige Chance“, sagt Björn. Und die nutzte er. Spätestens, als er sich als Fan des 1. FC Köln outete, hatten die Wise Guys ihn in ihr Herz geschlossen. Man munkelt, seine Performance soll auch nicht übel gewesen sein. Innerhalb von wenigen Wochen musste er sich auf seiner Couch in Niedersedlitz 35 Lieder und Arrangements eintrichtern. Musikalisch hatte er bis dahin nur wenig mit den Kölnern zu tun gehabt, hatte keine einzige Platte von ihnen im Schrank. Zum Glück halten sich bei einem Bass wenigstens die Texte in Grenzen. Ob er „Dum Dum“ oder „Bau Bau“ singt, liegt weitgehend bei ihm.

Liebesgrüße vom Elbhangfest

Wie gut, wenn man als Band in solch einer Notlage an einen Profi wie Björn gerät. Wer Musiklehrerin und Chorleiterin als Mutter hat und dann auch noch Talent mitbringt, der musste doch irgendwann auf der Bühne landen. Schon zu Schulzeiten hatte er seine erste Vokalgruppe, von 2002 bis 2013 tourte er mit einer Band namens Musix durch die Lande und gab anschließend noch ein kurzes Gastspiel bei einer niederländischen Gruppe. „Seit 2008 war für mich klar, dass ich professionell Musik machen wollte“, sagt er. Sein begonnenes Lehramtsstudium war damit vergessen. Nicht zufällig war 2008 auch das Jahr, in dem er Bine von den Medlz kennenlernte – bei einem Auftritt auf dem Elbhangfest in Dresden. Dem Austausch der Telefonnummern folgten fünf Jahre Fernbeziehung – bevor ihn Bine mit der Aussicht auf die sonnige Niedersedlitzer Terrasse vor drei Jahren von Berlin nach Sachsen lockte. Bis eben noch nahm Björn sich hier eine kleine Auszeit von der Bühne und verdingte sich zeitweilig als früh aufstehender Nachrichtensprecher bei Hitradio RTL. Und nun saß er plötzlich auf seiner Couch und durfte sich einen Wise Guy nennen – wenigstens für einen Winter.

Nach gerade einmal sechs Proben stand im Frühjahr der erste Auftritt an. Erst in der Kirche, bald vor Tausenden Fans, auch im Dresdner Schlachthof. Das allerletzte Konzert wird es am 16. Juli 2017 in Regensburg geben. Dann ist Schluss mit diesem Kapitel. Kollege Eddie macht solo weiter, Sari will Hausmann sein. Die Bandkollegen Dän und Nils aber, die wollen weiter gemeinsam Musik machen – und zwar am liebsten mit Björn an ihrer Seite. Da der das zufällig auch gut findet und auch noch zwei alte Bekannte dazustießen, war die Idee zu einer neuen Band geboren. „Alte Bekannte“ ist auch der Name dieser Gruppe, die ab Januar 2017 offiziell das schwere Erbe der Wise Guys antreten wird.

„Wir wollen natürlich möglichst viele Fans mit rübernehmen“, sagt Björn. Der Stil soll deswegen auch ähnlich bleiben. „Vielleicht ein wenig musikalisch anspruchsvoller, aber wir werden ganz bestimmt niemanden überfordern.“ Auf der ersten Tour, die im Januar 2018 in Bielefeld startet, werden mit großer Sicherheit auch einige Wise-Guys-Lieder zu hören sein. Die meisten davon hat Dän geschrieben, der sich auch bei den Alten Bekannten weiter kreativ ausleben möchte. „Ich selbst habe nicht so den Drang nach musikalischem Output“, sagt Björn. „Ich habe einfach nur Bock, auf der Bühne zu stehen.“ Der erste Song der Alten Bekannten namens „Montagsallergie“, der schon jetzt auf der Homepage der neuen Band zu hören ist, dürfte Wise-Guys-Traditionalisten schon mal ein bisschen ruhiger schlafen lassen.

Ticket für 2018 gefällig?

Das klingt schon sehr vertraut. Der eine oder andere von ihnen wird sich vielleicht sogar jetzt schon ein Ticket sichern. Die ersten Konzerte sind seit wenigen Tagen im Verkauf. Am 2. März 2018 machen die Alten Bekannten auch Station in der Leipziger Moritzbastei. Ein echtes Heimspiel für Björn steht allerdings noch nicht auf dem Tourplan. Dieses Weihnachtsfest war dagegen auf jeden Fall ein Heimspiel für ihn und seine Bine. Seit Donnerstag gab es für beide keine Konzerte mehr, und unterm Weihnachtsbaum wurde zur Abwechslung mal gar nicht gesungen. An diesem Dienstag hebt ihr Urlaubsflieger nach La Gomera ab. Immerhin zehn Tage Sonne warten dort auf sie, bevor es daheim ihre Fans wieder tun.

www.altebekannte.band

zur Startseite