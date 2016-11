Wirtschaftsverein sucht 150 Nudelköche Der Erlös der Weihnachtswette geht an den Kinderschutzbund. Die Aktion dürfte für Aufsehen auf der Hauptstraße sorgen.

Auf geht´s! Insgesamt 150 Köche müssen sich vor der Riesa-Information versammeln. Ist das zu schaffen? © dpa

In Riesa wird wieder gewettet. Zum verkaufsoffenen Sonntag am 11. Dezember will die Werbegemeinschaft Innenstadt Riesa (WIR) 150 Köche vor der Riesa-Information versammeln. Ziel sei es, bis 15 Uhr so viele Menschen mit Kochmütze oder -schürze sowie einem Kochutensil vor der Riesa-Information zu versammeln wie nur möglich. Die Teigwaren Riesa als Wettpartner halten dagegen. Sollten die 150 Köche zusammenkommen, spendet das Unternehmen 150 Euro sowie Nudeln im Wert von nochmals 150 Euro an den Kinderschutzbund Riesa.

Außerdem möchte der Wirtschaftsverein seine Geschenkauktion wiederholen. Ab 16 Uhr sollen Geschenke versteigert werden. Auch den Erlös aus dieser Aktion möchte der Verein spenden – und bittet mögliche Sponsoren, Preise zur Verfügung zu stellen. Die verpackten Geschenke sollten bis spätestens 9. Dezember im Modehaus Margenberg in der Hauptstraße 42 abgegeben werden. Die Namen der Sponsoren sowie der ungefähre Wert des jeweiligen Pakets werden bei der Auktion genannt. (SZ)

