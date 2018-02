Wirtschaftsregion will Strukturhilfen Bei einer Klausurtagung zur Zukunftswerkstatt Lausitz haben die Beteiligten begrüßt, dass es keinen festen Termin für den Kohleausstieg geben soll. Doch es gibt auch Kritik.

In der Lausitz kann noch auf Jahre Kohle abgebaut werden. © Wolfgang Wittchen

Görlitz. Im Ergebnis einer Klausurtagung der Gesellschafter der Wirtschaftsregion Lausitz zur Zukunftswerkstatt Lausitz am Donnerstag in Görlitz begrüßten die Beteiligten, dass es keinen festen Termin für den Kohleausstieg geben soll. Zugleich zeigten sich die Beteiligten mit dem derzeitigen Stand der Verhandlungen zu einer Großen Koalition im Bund und den bisher bekannt gewordenen Aussagen zur Unterstützung des Strukturwandels in der Lausitz für die nächsten vier Jahre noch nicht zufrieden. Wie der Landkreis Görlitz weiter mitteilt, fordert die Wirtschaftsregion Lausitz, dass die für den Strukturwandel zur Verfügung zu stellenden Mittel nicht hinter den schon in den Sondierungsgesprächen festgeschriebenen 1,5 Milliarden Euro zurückzubleiben.

Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) erklärt, dass es bereits mehrere Personalgespräche für die Wirtschaftsregion gegeben habe. Pötzsch sei optimistisch, dass der Posten des Geschäftsführers in den kommenden Wochen benannt werden könne. Vor zwei Wochen sei darüber hinaus die Lausitzrunde zu einem Gespräch im sächsischen Finanzministerium gewesen. Ergebnisse wurden dabei nicht erzielt. (ckx)

