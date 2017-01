Wirtschaftsprüfer mahnt zum Sparen Der Gemeinderat Lampertswalde findet diesen freundlichen Hinweis überhaupt nicht lustig und reagiert empört.

Jeder Cent hilft. Wirtschaftsprüfer Dr. Thomas Schmechel hat der Gemeinde Lampertswalde geraten, jeden Cent zweimal umzudrehen, um Rücklagen zu bilden. © Symbolfoto/dpa

Da hat sich Dr. Thomas Schmechel so richtig in die Lampertswalder Nesseln gesetzt. Der Wirtschaftsprüfer aus Markkleeberg stellte auf der Gemeinderatssitzung in Adelsdorf den vorläufigen Jahresabschluss der Gemeinde Lampertswalde für das Jahr 2014 vor. „Das ist ein schlechtes Jahr gewesen“, resümiert er. Genauso wie 2013.

Ein Hauptgrund seien die geringen Gewerbesteuereinnahmen in beiden Jahren gewesen. Für 2015 sehe es besser aus. Doch Schmechel warnt: „Wenn sich die Gewerbesteuereinnahmen in den nächsten Jahren nicht stabilisieren, wird es eng.“ Er empfiehlt, sich in den guten Jahren nicht nur der schwarzen Null zu nähern, sondern Liquiditätsreserven anzulegen. Dann wird er deutlicher und sagt: „Wenn Sie nicht anfangen mit Sparen, werden Sie irgendwann dazu genötigt.“ Nämlich dann, wenn eine Haushaltssperre verhängt wird und die Rechtsaufsicht des Landkreises alle Ein- und Ausnahmen kontrolliert. Zurzeit sei es nicht so weit. Aber die Gefahr besteht.

Die Aufforderung zum Sparen erzeugt unter den Lampertswalder Gemeinderäten heftigen Widerstand. „Wir würden ja gerne sparen, aber wir werden von Kosten überhäuft“, schimpft Jürgen Kummer. Vor allem die sogenannte Reichensteuer sei schuld daran. Und auch Dr. Dierk Bade sieht die Gemeinde zu Unrecht an den Pranger gestellt. „Ich bin seit 20 Jahren hier Gemeinderat und kann mich nicht erinnern, dass wir jemals verschwenderisch gewirtschaftet haben“, sagt der Allgemeinmediziner.

Schmechel, der auch die Jahresabschlüsse der Nachbargemeinden Schönfeld und Thiendorf prüft und dort meist zufrieden ist, versucht zu beschwichtigen. Zu den Gemeinderäten gewandt sagt er: „Bitte verstehen Sie es nicht als Vorwurf, sondern als Ermahnung!“

Doch auch Bürgermeister Wolfgang Hoffmann fragt: „Wie sollen wir denn Rücklagen bilden, wenn wir dauernd Reichensteuer zahlen sollen?“ Die Gemeinde Lampertswalde sei jetzt das 16. Jahr in Folge abundant. „Das bringt uns noch an den Rand des Ruins“, so Hoffmann. Den Status einer sogenannten „reichen Gemeinde“ zu verlieren, sei aber auch nicht erstrebenswert. Er verweist auf Glaubitz, das zwar in diesem Jahr diesen Status und damit verbundene Zwangsabgaben los ist, aber im Gegenzug nur 115000 Euro Schlüsselzuweisungen für 2017 erhält. „Wir haben eine neue Armenstufe erreicht“, hatte der Glaubitzer Bürgermeister Lutz Thiemig zu seinen Gemeinderäten gesagt. „Das ist keine gute Sache. Es fehlt noch mehr Geld als vorher. Alle freiwilligen Leistungen stehen jetzt auf dem Prüfstand.“

Ganz so schlimm ist es um die Gemeinde Lampertswalde nicht bestellt. „Wir sind noch in der Lage, uns über Wasser zu halten“, sagt Wolfgang Hoffmann. Als Schmechel seine Unterlagen zusammenpackt, sagt der Bürgermeister: „Bitte schicken Sie uns Ihre Rechnung!“ – ein Gemeinderat ergänzt witzelnd: „Aber sparsam bitte!“

