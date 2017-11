Wirtschaftspreis geht nach Großschönau und Zittau In Potsdam ehrte der Ostdeutsche Sparkassenverband die Unternehmen, Kommunen und Vereine des Jahres.

zurück Bild 1 von 2 weiter Großschönaus Bürgermeister Frank Peuker nahm in Potsdam den Preis für die „Kommune des Jahres“ entgegen. © wolfgang wittchen Großschönaus Bürgermeister Frank Peuker nahm in Potsdam den Preis für die „Kommune des Jahres“ entgegen.

Lutz Berger, der Geschäftsführer der Zittauer Firma Digades, erhielt für seinen Betrieb den Preis für das „Unternehmen des Jahres“.

Da haben sich nicht nur Großschönaus Bürgermeister Frank Peuker (SPD) und Lutz Berger, der Geschäftsführer der Zittauer Firma Digades gefreut. Der Landkreis Görlitz hat am Donnerstag bei der Verleihung des 21. Unternehmerpreises des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) kräftig abgeräumt und zwei der drei für das Bundesland Sachsen zu vergebenen Preise erhalten. Digades ist als Unternehmen des Jahres geehrt worden. Mit der Auszeichnung würdigt der Ostdeutsche Sparkassenverband Betriebe, die sich mit einem modernen Marketing und einem kreativen Potenzial am Markt behaupten sowie gleichzeitig durch stabiles Wachstum dauerhaft Arbeitsplätze schaffen.

Im Freistaat Sachsen hat sich dafür Digades gegenüber der Konkurrenz am besten präsentiert, schildert OSV-Pressesprecherin Cosima Ningelgen. Das Zittauer Unternehmen entwickelt elektronische Systemlösungen für Autos und Gebäude und ist weltweit der größte Hersteller von Funkfernbedienungen für Autostandheizungen. Mitarbeiter des Unternehmens haben außerdem ein Kontrollgerät für den Reifendruck entwickelt, das sich im Reifen befindet, und mit „dguard“ zudem ein automatisches Notrufsystem für Motorradfahrer geschaffen. Digades ist 1991 von sieben Ingenieuren gegründet worden. Mittlerweile erwirtschaften hier 164 Mitarbeiter einen Umsatz von 23 Millionen Euro im Jahr. „Die Auszeichnung ist super und für uns eine Bestätigung für die bisher geleistete Arbeit“, sagte Digades-Geschäftsführer Lutz Berger nach der Preisverleihung gegenüber der SZ. Der Preis steht zudem aber auch für einen guten Ausblick in die Zukunft, fügt er hinzu. Nach dem Fertigungszentrum im Jahr 2014 will sich Digades 2018 mit dem Bau eines Entwicklungszentrums noch mal erweitern. Und das Unternehmen bildet zwischen fünf bis zehn Lehrlinge aus, die im Anschluss große Chancen auf eine Übernahme in die Firma haben, schildert Lutz Berger.

Auch Großschönaus Bürgermeister Frank Peuker ist nicht mit leeren Händen aus Potsdam zurückgekehrt. Die Gemeinde ist Sachsens „Kommune des Jahres“ geworden. Als Deutschlands ältestes Weberdorf ist Großschönau mit der Textilgeschichte der Damast- und Frottierweberei bis heute eng verbunden, heißt es in der Begründung. Davon zeugen viele kleine und große Umgebindehäuser – die oft ehemalige Weberhäuser waren – sowie die für ein Dorf ungewöhnlichen Villen der Fabrikanten. In Deutschlands einzigem Damast- und Frottiermuseum wird den Besuchern die bis 1666 zurückreichende Tradition der Damastweberei eindrucksvoll und anschaulich dargestellt. Großschönau kann aber nicht nur mit dem deutschlandweit einzigen funktionstüchtigen Handzugwebstuhl von 1835 für diese Gewebeart punkten. Neben den besonderen Raritäten des Museums, zu denen der letzte funktionstüchtige Frottierhandwebstuhl zählt, hat der Ort noch viel mehr zu bieten. Großschönau ist bei Wanderern und Radtouristen beliebt, und stolz auf das Trixi-Erlebnisbad, sanierte Schulen und gute Kindertagesstätten.

Bürgermeister Frank Peuker freut sich, dass seine Gemeinde aber nicht nur deshalb zu den Preisträgern gehört. „Unter 247 Nominierten in drei Kategorien aus vier Bundesländern geehrt zu werden, ist schon etwas Besonderes“, sagt er. Die gute Nachricht ist für ihn dabei vor allem, dass auch von außen das Engagement in der Gemeinde Beachtung findet. Tradition und Moderne sind im Textildorf eindrucksvoll erlebbar. Und vielleicht spielte bei der Preisverleihung auch das Projekt Großschönau 2030 – bei dem Jugendliche aktiv an der Ortsgestaltung teilnehmen, eine Rolle, vermutet er. Auf ein Wort

