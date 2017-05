Wirtschaftsmotor Radeberg Mit 4,1 Prozent hat die Bierstadt erneut eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten im Osten.

Radeberg bleibt einer der wichtigsten Wirtschaftsmotoren im Raum Dresden. Das zeigen erneut die aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Mit einer Quote von 4,1 Prozent hat Radeberg wiederum eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in Ostdeutschland.

Aktuell sind in Radeberg 826 Menschen ohne Arbeit, noch einmal 27 weniger als im Monat zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Rückgang richtig deutlich: Die Arbeitslosenquote lag im April 0,6 Prozent unter der Quote vom April 2016. Damals waren mit 939 Betroffenen also 113 Menschen mehr arbeitslos.

„Der Arbeitsmarkt entwickelt sich gut“, freut sich auch Thomas Berndt, der Chef der auch fürs Rödertal zuständigen Arbeitsagentur in Bautzen. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit geht vor allem auf die anhaltend hohe Arbeitskräfte-Nachfrage zurück, so Berndt. Deshalb konzentrieren sich seine Mitarbeiter nun besonders „auf die Menschen, die es schwerer haben, in Arbeit zu kommen und unterstützen mit der passenden Förderleistung“, beschreibt er.

Projekt Schule-Wirtschaft wirkt

Auch beim Thema Ausbildung kann die Arbeitsagentur positive Signale für die Jugendlichen funken. „Die Zahl der gemeldeten Berufsausbildungsstellen ist im aktuellen Berufsberatungsjahr gestiegen – die Chancen auf eine Lehrstelle stehen gut“, so Thomas Berndt. In Radeberg sorgt zudem bekanntlich das seit Jahren erfolgreiche Projekt „Schule-Wirtschaft“ des Radeberger Lions-Clubs für gute Vermittlungschancen in Lehrstellen. Das Projekt führt die Radeberger Schulen und die ortsansässigen Unternehmen zusammen, so dass die Schüler hier schon frühzeitig erfahren, welche Ausbildungsmöglichkeiten es in Radeberg gibt und vor allem, welche ganz konkreten Anforderungen in diesen ganz konkreten Ausbildungs- und Arbeitsstellen an die Lehrlinge und Mitarbeiter gestellt werden. Zudem können auch die Schulen ihren Unterricht gezielter auf die Bedürfnisse der Firmen ausrichten.

