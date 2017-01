Wirtschaftsminister vom Bürgerball begeistert Martin Dulig eröffnete den Neustädter Ball mit einem Walzer. Für ihn war das eine Premiere. Aber nicht beim Tanzen.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig eröffnete mit seiner Frau Susann den diesjährigen Bürgerball in Neustadt. © Daniel Förster

Knapp zwei Wochen vor dem Semperopernball in Dresden hat Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) mit seiner Ehefrau Susann das Tanzbein geschwungen. Die beiden eröffneten am Sonnabend in der Neustadthalle den Bürgerball – und das gekonnt bei einem Wiener Walzer im Dreivierteltakt. Für die beiden war die Eröffnung des Balls eine Premiere. Das Ehepaar Dulig war vom CDU-Landtagsabgeordneten Jens Michel zum bunten Tanzvergnügen nach Neustadt eingeladen worden.

Seit einem dreiviertel Jahr geht Martin Dulig regelmäßig tanzen, so wie es sich der 42-Jährige zu seinem jüngsten Geburtstag Ende Februar gewünscht hatte. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Susann belegte er zunächst einen Grundkurs – „zum Auffrischen“ – und später zwei Lehrgänge für Fortgeschrittene. Mittlerweile ist das Paar aus Moritzburg beim Bronze-Kurs angekommen. Und, wie stellt sich Martin Dulig dabei an? „Ganz gut“, sagt seine Ehefrau Susann und schmunzelt. „Nur manchmal will er eine andere Tanzpartnerin haben. Da beschwert er sich bei der Tanzlehrerin.“ Lampenfieber wegen des Eröffnungswalzers kannte Martin Dulig aber dennoch.

In knapp zwei Wochen steigt der Dresdner Opernball in und vor der Semperoper. Wäre das nicht auch ein Tanzerlebnis für die Duligs? „Dort war ich noch nie und werde auch dieses Jahr nicht dabei sein“, sagt Martin Dulig. Er sei lieber auf einem Bürgerball, wie bei dem Neustädter. Dort fühle er sich wohl. Denn hier geht es nicht darum, zu sehen und gesehen zu werden, sondern um Spaß und Freude. „Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Bürgerball.“ Dass viele Leute zum Dresdner Semperopernball strömen und sich dort zeigen wollen, sei trotzdem völlig legitim. Es ist eben bloß nicht seine „Ebene“, wie er es ausdrückt.

Übrigens ist Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich Schirmherr des Bürgerballs, und das schon seit Beginn. Er war bereits zweimal dabei – im Eröffnungsjahr und beim fünfjährigen Jubiläum. Zum ersten Mal weilte diesmal die Vizepräsidentin des Sächsischen Landtags Andrea Dombois (CDU) mit ihrem Ehemann beim Bürgerball. Nicht fehlen durfte Klaus Brähmig (CDU), Mitglied des Bundestages. Er geht schon seit vielen Jahren tanzen.

