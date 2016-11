Wirtschaftsminister sieht Sachsens Zukunft im Export Weltoffenheit und internationale Orientierung der Firmen müssen verbessert werden, zieht Dulig eine Zwischenbilanz. Er sieht sich vor allem als Arbeitsminister.

Sachsen will sich im Exportgeschäft breiter aufstellen. 2017 soll eine Internationalisierungs-Offensive für Export-Neueinsteiger starten. Auch wird an einer besseren Vermarktung von Produkten aus der Umwelt-, Energie- sowie Medizintechnik gearbeitet, kündigte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Dienstag in Dresden an. So will der Freistaat der starken Konzentration und damit Abhängigkeit vom Automobilsektor und dem Maschinen- und Anlagenbau entgegenwirken. Fahrzeuge machen derzeit über zwei Drittel des sächsischen Exports aus.

Der Freistaat plant zudem mehr Aktivitäten in Großbritannien. „Wir wollen verstärkt um Unternehmen werben, die nach dem Brexit eine neue Heimat in der EU suchen“, so Dulig. Auch werde man sich in Japan auf den Feldern erneuerbare Energien, Mikroelektronik und Maschinenbau engagieren. „Die Zukunft liegt im Export, das stärkt Umsatz und sichert Beschäftigung“, betonte der Wirtschaftsminister. Er zog zugleich nach zwei Jahren im Amt eine Zwischenbilanz zur wirtschaftlichen Situation. „Auch bei nüchterner Betrachtung kann ich ein positives Fazit für meine ersten zwei Jahre ziehen“, so Dulig. Die Arbeitslosenquote sei gesunken, die Wirtschaftskraft gestiegen, die Zeit der Niedriglohnstrategie vorüber. Sachsen habe nach den Gründerjahren den „zweiten Schwung“ begonnen, um sich als zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort aufzustellen. Allerdings „haben wir noch zu arbeiten an unserer internationalen Rolle, an unserer Weltoffenheit und unserer Wirtschaftsstruktur“, gab der SPD-Politiker zu. Mit Blick auf Pegida und fremdenfeindliche Übergriffe forderte er eine klare Haltung und eine Strategie, „die das Problem nicht leugnet, sondern aktiv damit umgeht“, um das Image des Wirtschaftsstandorts wieder zu verbessern.

Den größten Erfolg seiner bisherigen Amtszeit sieht Dulig im Bereich Arbeit. „Sachsen macht wieder Arbeitsmarktpolitik, die ihren Namen verdient“, hieß es. Als wichtigste Bausteine nannte er die Fachkräfteallianz, den Sozialpartnerdialog und die Arbeitsschutzallianz. Ein Defizit ist die nach wie vor mit 16 Prozent niedrige Tarifbindung. Auch die Sicherung der Unternehmensnachfolgen bleibt eine Herausforderung. Vor allem im Handwerk und bei kleinen Firmen wird die Zahl der offenen Unternehmensnachfolgen höher. Den Plan, mit einem Fusionsfonds Firmenübernahmen zu unterstützen, „haben wir auf Eis gelegt, denn die Finanzierungsbedingungen bei den Banken sind ausreichend und gut“, betonte der Wirtschaftsminister. Es scheitere nicht am Geld, sondern oft an falschen Erwartungen über Verkaufspreise, die Unternehmer erhoffen zu erzielen. Auch seien viele Gründer aus den 1990er-Jahren psychologisch noch nicht bereit, stark zu wachsen.

