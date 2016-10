Wirtschaftsinitiative will Unternehmer an einen Tisch bringen Die WIN plant einen Stammtisch. Auch ein Referent ist eingeladen.

In Freital gibt es schon einen Unternehmerstammtisch, bald auch in Neustadt. © Archiv: Oberthür

Die Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz (WIN) will Unternehmer aus der Region näher zusammenbringen. Und zwar in Form eines Unternehmerstammtisches. Das Treffen soll am 20. Oktober in den Räumen des ASB-Katastrophenschutzzentrums an der Dr.-Bernhardt-Thieme-Straße in Neustadt stattfinden. Der Stammtisch beginnt 18 Uhr. Unternehmer haben nicht nur die Möglichkeit, gegenseitig ins Gespräch zu kommen. Die WIN hat zudem Dr. Christiane Hofbauer als Referentin eingeladen, die unter dem Titel „Erfolg – und was sagt unser Kopf dazu“ einen 60-minütigen Vortrag halten wird. Die Besucher können sich im Anschluss daran mit der Expertin austauschen. Die WIN veranstaltet den Unternehmerstammtisch nicht ohne Grund. Die Wirtschaftsinitiative feiert ihren 25. Jahrestag. (SZ)

zur Startseite