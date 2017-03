Wirtschaftsförderer geht nach Dresden Nach sieben Jahren setzt der junge Mann ganz aufs Turbointernet – beruflich.

Stefan Wenzel ist Wirtschaftsförderer in der Stadtverwaltung und gleichzeitig auch für den Tourismus zuständig, hier vor dem Großenhainer Rathaus. © Klaus-Dieter Brühl

Er lächelt verschmitzt wie ein Junge, und man könnte ihn, so jugendlich, wie er daherkommt, glatt für einen Berufsanfänger halten. Dabei hinterlässt der in wenigen Tagen 36-jährige Stefan Wenzel als Wirtschaftsförderer von Großenhain schon ordentliche Fußspuren, in die nun erst mal ein Nachfolger passen muss. Sieben Jahre hat er diesen Job gemacht. Nun wechselt er zur TÜV Rheinland Consulting GmbH, und dort in die Sparte Breitbandausbau.

Für den Dresdner und Vater von zwei Kindern bedeutet das zu allererst einen kürzeren Arbeitsweg in der Landeshauptstadt und natürlich eine völlig neue Herausforderung. Das Thema „Turbointernet“ kennt er lebhaft aus Sicht des Kunden. Wenn die Firmen den jungen Wirtschaftsförderer immer häufiger ansprachen, dass man in Großenhain endlich ein schnelles Netz brauche, konnte er lange Zeit auch nur trösten und im Hintergrund mit den Kollegen im Rathaus ackern. Dass Großenhain nun den Gewerbepark Flugplatz medial neu erschließen kann und dass sich die Stadt erst unlängst über neun Millionen von Bundesminister Alexander Dobrindt für die Erschließung aller Ortsteile in Berlin abholen konnte, das freut ihn daher ganz besonders.

Unermüdlich Kontakte pflegen

Vor sieben Jahren, als er nach Großenhain kam, war daran noch nicht einmal zu denken. Da war der junge Mann stets an der Seite von Bernd Thronicke zu sehen. Vorstellen in Firmen, ein Gespür dafür bekommen, was Unternehmer brauchen und was Behörden wollen und vielleicht auch lernen, den richtigen Moment für einen „Investorfang“ abzupassen. Der ist weder durch Ansiedlungsvorgaben noch durch eigenen Übereifer zu erzwingen, weiß Wenzel. Zu viele Faktoren und Zufälle spielen da schließlich herein, bevor ein Unternehmen sich entschließt, tatsächlich ein Baugrundstück zu kaufen.

Dass PTFE schließlich gebaut hat und Boge jetzt eine Erweiterung plant, hat einen ganz langen Atem gebraucht. Und so schön jede neue Ansiedelung ist, die bestehenden Unternehmen zu begleiten, Gespräche mit Genehmigungsbehörden zu organisieren, schlicht Fakten auf Anfragen zuzuarbeiten und natürlich die Stadt bei jeder sich bietenden Chance zu präsentieren, bleibt die Hauptaufgabe. „Werbung ist schlecht abrechenbar“, weiß Wenzel. Da unterscheidet sich die Wirtschaft wenig vom Tourismus – der zweiten Aufgabe, die Wenzel auf dem Tisch hatte. Daher kommt der junge Mann beruflich auch. Ob Großenhain- oder Zabeltitz-Information, die Öffnung des Bergfrieds, die Barockgarten-App, ja überhaupt die sachsenweite Präsentation von Park und Palais oder das Parkleitsystem – Stefan Wenzel hat mit den anderen Ämtern zusammen viele Akzente in der Stadt setzen können. „Tourismus abseits ausgetretener Pfade“ – das ist das Credo von Großenhain, dem auch Stefan Wenzel gefolgt ist.

Mit Partnern wie dem Schlösserland oder dem Tourismusverband sind da natürlich ganz andere Erfolge wie als kleine Stadt. Doch beim Tourismus wie bei der Wirtschaftsförderung gilt das gleiche Erfolgsgeheimnis, meint Wenzel: Solide sein und Zusagen einhalten. Mit Husch-Husch-Aktionen wird man da nichts.

zur Startseite