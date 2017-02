Wirtschaftsförderer geht Die Stadt schreibt die Stelle von Stefan Wenzel neu aus. Der Dresdner verlässt Großenhain auf eigenen Wunsch.

Stefan Wenzel nimmt ein berufliches Angebot aus Dresden wahr. © Stadt Großenhain

Die Stadt braucht einen neuen Mitarbeiter für Wirtschafts- und Tourismusförderung. Stefan Wenzel verlässt das Rathaus zum 1. April auf eigenen Wunsch, weshalb die Stelle neu ausgeschrieben wird, informiert die Stadtverwaltung auf SZ-Nachfrage. Wenzel nimmt ein berufliches Angebot aus Dresden wahr.

„Wir bedauern seinen Weggang sehr, da er in den zurückliegenden sieben Jahren vor allem die touristische Entwicklung maßgeblich mitgeprägt und die Wirtschaftsförderung sehr professionell betreut hat“, so Stadtsprecherin Diana Schulze. Auch die Fördergemeinschaft Großenhain aktiv verliert damit einen langjährigen Mitstreiter. Hier war Stefan Wenzel als Rathaus-Vertreter im Vorstand, genau wie sein Vorgänger Bernd Thronicke. „Wir bedauern das sehr und hoffen nun auf denjenigen oder diejenige, die aus der Stadtverwaltung nachrückt“, sagt Kerstin Labitzke von Großenhain aktiv. Auch der frühere Wirtschaftsförderer Jens Krüger war Dresdner und wechselte von Großenhain in seine Heimatstadt, um den Arbeitsweg zu verkürzen.

