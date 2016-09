Wirtschaftsexperten aus China zu Gast Besucher aus Fernost sehen sich in Bischofswerda um. Ihre Ziele unter anderem: Mehrere Unternehmen und das Areal im Industrie- und Gewerbegebiet Nord II.

Weidong Wang, Chef der Handel- und Wirtschaftsabteilung der chinesischen Botschaft in Berlin, im Gespräch mit dem Bischofswerdaer OB Holm Große. © Steffen Unger

Eine hochrangige chinesische Wirtschaftsdelegation besucht am Mittwoch Bischofswerda. Oberbürgermeister Holm Große empfängt unter anderem den Chef der Handel- und Wirtschaftsabteilung der chinesischen Botschaft in Berlin, Wang Weidong, und den Chef der Bank of China mit Sitz in Berlin, Feng Bo. Auf einen Empfang im Rathaus, bei dem sich Wang Weidong ins Gästebuch der Stadt eintrug und die Besucher einen in der Druckerei Grafe in Rot-Gold gebundenen Bildband von Bischofswerda geschenkt bekamen, folgte ein geführter Rundgang über den Altmarkt, bei dem die Gäste wichtige Teil der Historie der Stadt im Schnelldurchlauf erzählt und zum Beispiel erklärt bekamen, dass die Stadt Bischofswerda Investoren sucht für das Traditionshaus „Goldener Engel“ . Drei Firmen in Bischofswerda stehen auf dem Besuchsprogramm: die Schoplast Plastic GmbH, der Ausstellungsbau Wemme und die B & W Handelsgesellschaft mbH. Außerdem zeigt die Stadt den Gästen ihr Areal für Ansiedlungen im Industrie- und Gewerbegebiet Nord II.

Der Besuch in Bischofswerda findet Stadt im Rahmen einer Reise der chinesischen Wirtschafts-und Handelsdelegation in dieser Woche nach Sachsen. Nach Bischofswerda eingeladen wurden die Gäste von OB Holm Große und Wirtschaftsförderer Matthias Hoyer. Der Empfang ist Teil des Wirtschaftsförder-Prorammes der Stadt Bischofswerda. (SZ/ass)

