Wirtschaft in Mittelsachsen ist abgehängt Einkommen, Wachstum und Jobs - laut einer neuen Studie ist der Kreis schlecht aufgestellt. Nur mit Lebensqualität und Sicherheit kann er punkten.

Die Werbeslogans klingen nach blühenden Landschaften: Mittelsachsen sei ein „attraktiver Wirtschaftsstandort“ und gehöre zu den ökonomisch starken Regionen Sachsens. So wirbt der Landkreis auf einer neuen Internetseite um Investoren und Fachkräfte. Doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit klaffen laut einer Studie des Magazins „Focus“ und dem Kölner Regionalforscher Wolfgang Steinle enorme Lücken. Im aktuellen Ranking der Regionen rangiert der Kreis auf Platz 359 von 402 Kommunen in Deutschland (2015: 381). Und selbst in Sachsen reicht es nur zum viertletzten Platz (siehe Grafik).

Den schlechtesten Wert erzielt die Region in der Kategorie Einkommen und Attraktivität - im Mittel liegt das Jahreseinkommen bei etwa der Hälfte von Spitzenorten wie Wolfsburg. Sicher und gut leben lässt es sich jedoch zwischen Muldental und Erzgebirgskamm (Rang 147). Überraschend sind die Ergebnisse nicht. Bei einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft 2014 sprang Platz 298 heraus. „Wir weisen seit Jahren darauf hin, dass die südwestsächsische Wirtschaft trotz guter betriebswirtschaftlicher Entwicklung volkswirtschaftlich gesehen den Anschluss an westdeutsche Industrieregionen zunehmend wieder verpasst“, sagt Christoph Neuberg von der IHK Chemnitz. Er verweist auf „fundamentale strukturelle Nachteile“ infolge von Bevölkerungsschwund und oft nur kleiner Unternehmen. Neuberg: „Diese Schwäche ist aber kein Resultat der letzten 20 Jahre. Volkswirtschaftlich betrachtet, haben wir 40 Jahre aufzuholen.“ Er fordert, dass Kreise den Schulterschluss suchen. Bei Themen wie Fachkräftesicherung, Straßen- und Internetausbau sowie internationaler Vermarktung „kann Mittelsachsen nicht erfolgreich sein, wenn es weiter autonom agiert und auf die Unterstützung der Landespolitik hofft“. Doch bislang seien dafür vor gesehene Podien wie der Regionalkonvent nur Papiertiger.

Schlecht bezahlte Arbeit

Der Vize-Chef des Ifo-Institutes in Dresden will das Ranking nicht überbewerten. Wissenschaftlich seien die Methoden umstritten, da Ergebnisse stark von der Auswahl an Indikatoren und deren Gewichtung abhingen, betont Professor Joachim Ragnitz. An den Problemen im Osten ändere dies allerdings nichts. Viele Kleinbetriebe mit geringerer Produktivität und Investitionskraft sowie schlechter bezahlte Jobs kennzeichneten die Region. Ragnitz‘ Fazit: „Ost-West-Unterschiede haben sich verhärtet - der Aufholprozess ist in vielen Bereichen zum Stillstand gekommen.“ Dieses ökonomische Ungleichgewicht könne nur mit erfolgversprechenden Geschäftsmodellen begegnet werden, so die Hoffnung. Politische Möglichkeiten, entgegenzusteuern, seien gering. Eine Ost-West-Angleichung hält Ragnitz für unrealistisch.

Dabei vermeldet die Agentur für Arbeit in Mittelsachsen fast monatlich neue Tiefstände der Arbeitslosenquote. Arbeitsmarktexpertin Sabine Zimmermann (Die Linke) erklärt dies damit, dass nur eine Minderheit der Arbeitslosen wieder in den ersten Arbeitsmarkt eingegliedert würde - der große Rest geht in Rente, Grundsicherung und Arbeitsmaßnahmen. Bei 32 Prozent der Arbeitslosen im Kreis, die 2016 der Arbeitslosigkeit entkamen, lag das daran, dass sie einen Job auf dem regulären Arbeitsmarkt fanden, so die Agentur. Dies erklärt laut Zimmermann, weshalb es trotz statistisch guter Entwicklung immer weniger Fachkräfte gebe. Die Bundespolitikerin fordert mehr Unterstützung für den Mittelstand in Form von Krediten und Förderungen, anstatt Großkonzerne zu hofieren.

Die Liberalen in Mittelsachsen sehen den Wirtschaftsstandort gefährdet; man lebe „hinterm Mond“, kritisiert FDP-Bundestagskandidat Philipp Hartewig. Der Breitbandausbau müsse forciert und die digitale Verwaltung ausgebaut werden. Ein Kreissprecher kann die Kritik, man bemühe sich zu wenig um Fördermittel, nicht nachvollziehen. Er verweist auf laufende Initiativen. (FP)

