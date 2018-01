Wirtin sucht noch einen Käufer

Die Gaststätte Forellenschenke mit Pension steht weiter zum Verkauf. Foto: Dirk Zschiedrich © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Die Ausflugsgaststätte Forellenschenke in Sebnitz ist geschlossen. Pächterin Ingrid Günter hat ihre Ankündigung umgesetzt. Bis Sommer suchten sie und ihr Mann erst händeringend um Personal und seit Herbst aus Altersgründen auch einen Käufer für das Anwesen. Doch den gibt es noch nicht. Auf der Internetseite bietet die Wirtin das Haus weiter zum Kauf an. Verpachten komme nicht in Frage, damit entstünde für den Eigentümer wie auch für den neuen Betreiber ungünstige Ausgangssituationen. Die Gaststätte selbst könnte so übernommen werden. Kleinere Investitionen würden wohl vorerst ausreichen. Verkauft wird nicht nur die Gaststätte, sondern auch die Apartments. Das Areal selbst ist mitten im einzigen Naherholungsgebiet von Sebnitz gelegen. Dazu gehört unter anderem auch eine Mini-Golf-Anlage, die bisher von den Wirtsleuten mit betrieben wurde. Außerdem befindet sich vis-à-vis ein großer Spielplatz, der derzeit saniert wird. Darüber hinaus plant die Stadt, in den nächsten Jahren weiter zu investieren. (SZ/dis)

