Wirte, Künstler und Bestatter

Es gibt wohl kaum einen, der sich mit der ehemaligen Gaststätte „Haltepunkt“ und dem ganzen Gebäude so identifiziert und verbunden fühlt wie der Maler und Diplom-Grafiker Karl Wolfgang Weber.„Hier erblickte ich im Oktober 1950 das Licht der Welt“, sagt der 66-jährige Künstler. „Und hier bin ich mit meiner Frau Dagmar auch noch immer glücklich zu Hause.“ Rund vier Jahre, nachdem zum ersten Mal die Schmalspurbahn von Zittau über Reichenberg nach Hermsdorf gedampft war, wurde 1887/88 anstelle einer Gärtnerei unmittelbar neben der Bahnstation ein ansehnliches Wohnhaus errichtet. „Bereits damals sollte neben den Wohnungen im Erdgeschoss ein Restaurant oder Café eingerichtet werden“, erzählt Weber. Nach mehrmaligem Umbau und Besitzerwechsel betrieb ein Clemens Borchardt um 1914 hier eine Mineralwasserfabrik mit Motorbetrieb, wie aus der alten, noch vorhandenen Werbung hervorgeht. Im Hinterhaus befanden sich ein Biergroßhandel und die Niederlassung mehrerer Brauereien. Mit drei Pferdewagen lieferte Borchardt seine Getränke an die umliegenden Gaststätten und Hotels, mitunter bis hinauf zur Hochwaldbaude.

Der nächste Abschnitt in der Geschichte des Gebäudes begann damit, dass sich nach dem Ende des Ersten Weltkrieges der Gastwirtsohn Arno Mörbitz aus Dohna bei Dresden und seine Frau Anna hier niederließen. „Meine Großeltern“, erklärt der Maler. „Sie haben mit der noch vorhandenen Anlage auch weiter Limonade und Selterswasser hergestellt und die Gaststätten., Bauden und Restaurants per Pferdewagen beliefert.“ Ab 1924 verpachtete das Ehepaar Mörbitz den „Haltepunkt“ und bewirtschaftete selbst das Hotel „Goldener Stern“ an der unteren Neustadt. Doch das war in den Wirren der katastrophalen Weltwirtschaftskrise nicht mehr zu halten. Als Arno Mörbitz 1929 starb, ging die Witwe schließlich an die Görlitzer Straße zurück in „ihren Haltepunkt“, den sie bis zum Jahre 1959 betrieb. „Meine Großmutter war eine recht couragierte Frau“, so Karl Wolfgang Weber fest. „Unter großem Einsatz gelang es ihr und ihren Töchtern, den ,Haltepunkt‘ zu einer beliebten Familiengaststätte zu machen.“

Die Oma sei auch eine ausgezeichnete Köchin gewesen. Da gingen vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges schon mal täglich bis zu 200 Essen über den Tresen, zumal es nicht nur schmackhaft, sondern auch recht billig war. Das Gemeinschaftszimmer nutzten außer Vereinen auch viele Familien für ihre Geburtstags-, Hochzeits-, aber auch Trauerfeierlichkeiten. In der Gaststube ließen sich derweil Fahrgäste der Kleinbahn nieder, um sich die Wartezeit bis zum Eintreffen des nächsten Zuges zu verkürzen. Als die Nazis an die Macht kamen, wurde der Wirtin vorgeworfen, dass bei ihr auch Juden aus Reichenau einkehrten, die auf den Zug nach Hause gewartet hatten. Doch sie ließ sich unterkriegen, im Gegenteil.

Während des Krieges wurden oft französische Gefangene mit der Kleinbahn transportiert. In der kalten Jahreszeit durften sie sich im Warteraum aufhalten. Anna Mörbitz und ihre Töchter bewiesen erneut großen Mut, indem sie den Männern heimlich Schnittenpäckchen zusteckten. Nach dem 8. Mai 1945 quartierten sich für kurze Zeit auch die Russen ein, doch bereits im Sommer konnte der „Haltepunkt“ wieder geöffnet werden. Als 1952 in der Tageszeitung ein Artikel erschien, dass man im „Haltepunkt“ den Rias und sogar das Deutschlandlied gehört habe, ließ der Zittauer Bürgermeister die Gaststätte auf unbestimmte Zeit schließen und entzog Anna Mörbitz die Konzession.

Doch die nun schon 63-Jährige gab nicht auf. Nach dem 17. Juni 1953 konnte bewiesen werden, dass alle Verdächtigungen und Beschuldigungen aus der Luft gegriffen waren. Das Schankverbot wurde aufgehoben. Webers Oma stand wieder in der Küche und hinter dem Tresen. Doch das Alter forderte seinen Tribut. 1959 wurde der „Haltepunkt“ an die HO verpachtet. Ein Jahr später starb Anna Mörbitz. Die volkseigene Handelsorganisation betrieb die Gaststätte bis 1989 weiter. Offensichtlich gab es aber bei der Auswahl der Objektleiter so manchen Missgriff. „In diesen 30 Jahren wechselten sich etwa 30 Gastwirte hier ab“, sagt Karl Wolfgang Weber. „Die meisten von ihnen waren wohl ohne fundierte Vorkenntnisse in der Gastronomie. Das brachte ihnen schneller als geahnt das berufliche Aus.“

Nach umfangreichen Baumaßnahmen von Dezember 1992 bis zum Frühjahr 1993 befinden sich nun im Hauptgebäude sechs Wohnungen, darunter auch die der Familie Weber. In der ehemaligen Gaststätte hat sich seit Jahren ein Bestattungsunternehmen etabliert. Teile des Hinterhauses nutzt K. W. Weber als Atelier und Galerie, selbstverständlich unter dem Namen „Am Haltepunkt“. Für die Familiengeschichte habe er sich schon immer interessiert.

