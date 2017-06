Wirrwarr um Schustergasse Die Grünlichtenberger Straße soll saniert werden. Doch viele Anwohner glauben nicht mehr daran.

Die Sanierung der Schustergasse in Grünlichtenberg sei schon seit 15 Jahren ein Thema, sagt Gemeinderätin Andrea Röder-Reglich (CDU) mit leicht gehobener Stimme. Schon der Tonfall drückt aus, was sich manch einer in dem Kriebsteiner Ortsteil fragt: „Ob das noch etwas wird?“ Und Bürgermeisterin Maria Euchler (FW) gibt zu, dass es viel Verwirrung um die Schustergasse gegeben hat. „Aber der Straßenbau wird wie geplant weiter verfolgt“, sagt sie. „Lediglich die zeitliche Realisierung können wir nicht einschätzen.“

Die Bürokratie habe das Vorhaben bisher ausgebremst. Im Zuge der Beteiligung der sogenannten Träger öffentlicher Belange habe der Naturschutzbund den Bau zum Beispiel abgelehnt. „Wir mussten nachbessern“, so die Bürgermeisterin. Auch die Untere Wasserbehörde des Landratsamtes habe für den Straßendurchlass immer wieder Anpassungen gefordert. Außerdem sei das Projekt in drei Abschnitte eingeteilt, für die drei verschiedene Fördergeldanträge gestellt werden müssen. Diese betreffen den Straßenbau an sich einschließlich des Wendehammers, die neuen Flügelmauern und die Brücke mit einem veränderten Durchlass.

Der Wendehammer soll gebaut werden, damit Rettungs- und Versorgungsfahrzeuge die Straße besser passieren können. Der Teil eines Grundstücks, auf dem der Wendehammer entstehen soll, gehört der Agrargenossenschaft Grünlichtenberg. Sie habe bereits schriftlich eingewilligt, dass die Gemeinde den betreffenden Bereich erwerben kann. Auch die Straße selbst gehört noch nicht der Gemeinde, sondern einer Erbengemeinschaft. „Sie hat einem Grundstückskauf zugestimmt“, erklärt Maria Euchler. Eine Notarin bereite derzeit die nötigen Unterlagen vor.

Grundlage für den Grundstückserwerb und den späteren Straßenbau ist eine genaue Vermessung der Straße. Diese übernimmt das Vermessungsbüro Dirk Stoklossa aus Rochlitz. Dafür haben sich die Gemeinderäte einstimmig entschieden. Die dafür nötigen rund 7 800 Euro „sind damit die ersten Kosten, die der Gemeinde Kriebstein für die Straßenbaumaßnahme Schustergasse entstehen“, sagt die Bürgermeisterin.

