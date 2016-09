Wirrwarr um Kulturpalast-Einsparungen Kürzungen für die Philharmonie wurden abgelehnt, allerdings nur vorerst.

Im Kulturpalast wird noch gewerkelt, doch über die Betriebskosten wird schon gestritten. © Rene Meinig

Noch bevor das erste Konzert im sanierten Kulturpalast über die Bühne gegangen ist, wird bereits über die Betriebskosten gestritten. Da sich Linke und SPD uneins sind, wie genau gespart werden soll, gab es am Ende für keinen Vorschlag in der Stadtratssitzung am Donnerstag eine Mehrheit. Nun kann die Philharmonie als Betreiber des Kulti zunächst mit gut 18 Millionen Euro Zuschuss planen. Die SPD wollte 500 000 Euro pro Jahr aus dem Budget unter Vorbehalt stellen und für andere Kultureinrichtungen reservieren.

Die Linke schlug vor, die Verwaltung soll prüfen, wo gespart werden kann. Am Ende einer Debatte, in der auch von einer Gefährdung der Eröffnung im April 2017 die Rede war, wurden beide Anträge abgelehnt. Intendantin Frauke Roth hatte vorher ihr Wort gegeben, nach Einsparmöglichkeiten zu suchen. Doch damit ist das Kapitel um die Finanz-Ausstattung der Philharmonie nicht beendet. Linke-Fraktionschef André Schollbach kündigte an: „Da es keine Mehrheit dafür gibt, dass die Verwaltung Einsparmöglichkeiten prüft, werden wir diese Prüfung selbst vornehmen.“ Schließlich stehe das Budget unter dem Vorbehalt des Haushaltsbeschlusses. Der ist für Dezember geplant. Bis dahin, sagt Roth, müssen Verträge mit Künstlern und Mitarbeitern, die den Kulti betreiben sollen, geschlossen sein. Die Entscheidung wurde vertagt. (SZ/sr/awe)

