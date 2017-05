Wirrwarr bei Umleitungen Aus Richtung Görlitz nach Löbau zu kommen, ist momentan nicht ganz einfach.

Schilderwald an der B 6.

Wer jetzt von Richtung Görlitz kommend nach Löbau fahren will, für den gestaltet sich die Tour schwierig. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr – kurz Lasuv – saniert die Bundesstraße 6 zwischen den beiden Städten. Die Umleitung führt durch Reichenbach. Und dort wird der Schilderwald immer unübersichtlicher.

Die Knotenpunkte der Kreuzungsbereiche nach Mengelsdorf und Königshain sind seit längerer Zeit gesperrt. Der Kreuzungspunkt Richtung Weißenberg hat seit Anfang dieser Woche zusätzlich eine Ampelregelung bekommen. Diese gilt voraussichtlich bis 2. Juni. Isabel Siebert, Pressesprecherin vom Lasuv, sagte, dass in dem Ampelbereich keine Vollsperrung geplant ist. Und man komme dort mit seinem Fahrzeug auch geradeaus über die Straße und kann Richtung Weißenberg weiterfahren. Allerdings war wohl für viele Autofahrer überraschend, dass man eben nur noch geradeaus und nicht mehr wie bisher in Richtung Löbau abbiegen konnte. Denn da ist nun ebenfalls gesperrt. Wer nun also von diesem Punkt aus in Richtung Löbau kommen will, muss einen weiteren Umweg in Kauf nehmen. Der ist allerdings bislang nicht ausgeschildert und gerade für Nichteinheimische eher mit einer gehörigen Portion Glück zu finden. Denn irgendwann geht es dann von der S 111, die Richtung Weißenberg führt, nach links ab über die kleinen Dörfer. Entweder zum Beispiel am Ende des Ortsteils Schöps über Goßwitz und Zoblitz wieder auf die B 6 zurück. Oder zum Beispiel nach Schöps in Reißaus an der Ampelkreuzung links auf die S 122 Richtung Kleinradmeritz und von dort aus nach Oppeln oder Bellwitz oder Rosenhain, wieder Richtung B 6.

Doch man kommt auch von Reichenbach direkt nach Löbau. Nur ist das nicht ausgeschildert. Biegen Autofahrer nämlich nicht auf die Weißenberger Straße und damit die S 111 ab, sondern fahren durch die Stadt geradeaus weiter Richtung Sohland, dann kommen die Fahrzeuge beim Abbiegen rechterhand an der Stopp-Straße Sohland auch auf die B 6. Die ist dann Richtung Löbau auch offen. In Richtung Görlitz jedoch geht es auf diese Weise nicht. Denn da ist die Straße wieder gesperrt. Der Verkehr wird also durch Reichenbach geleitet. Momentan geht der Bau auf der B 6 fristgerecht voran. „Einen Bauverzug gibt es nicht“, so die Lasuv-Sprecherin. Der nächste Bauabschnitt der Bundesstraße soll dann von Oberreichenbach bis zum ehemaligen Motel führen. Er beginnt voraussichtlich Ende Mai und dauert bis 18. Juni.

Ob nun das generelle Schilder- und Umleitungswirrwarr auch ein Grund für den Unfall am Dienstagmorgen war, ist unklar: Eine 56-Jährige wollte hinter der Kreuzung am Abzweig Borda mit ihrem Opel Corsa nach links abbiegen. Im nachfolgenden Verkehr erkannte das die Fahrerin eines Chevrolet wohl zu spät. Ihr Auto prallte auf das Heck des Kleinwagens, der in die Gegenfahrspur rollte. Der Fahrer eines entgegenkommenden Lasters bemerkte die Gefahr und bremste, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei nach ersten Schätzungen etwa 12 500 Euro.

