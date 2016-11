Wirklich alles Männer? Travestie gibt es am ersten Dezemberwochenende wieder im Döbelner Volkshaus

Die Künstler der Travestieshow laden ein zu einem Abend voller Illusionen und magischer Momente. © Judith Lüdtke

Namhafte Künstler aus bekannten Kabaretts Deutschlands präsentieren sich während einer rasanten Show. Zauber der Travestie ist ein Garant für beste Unterhaltung. Ob verrückt oder lustig, ob Livegesang der Extraklasse oder reinster Augenschmaus – die perfekte Illusion wird die Zuschauer in ihren Bann ziehen. „Waren das wirklich alles Männer?“ Diese Frage hören die Künstler immer wieder am Ende der Darbietungen. Und hier deren Antwort: „Haben Sie etwas anderes erwartet?“ Ein kleines Geheimnis wird immer bleiben und das Publikum neugierig stimmen. Für das Gastspiel von „Zauber der Travestie“ im Döbelner Volkshaus gibt es gleich zwei Termine: am 2. und 3. Dezember. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr; Beginn: 20 Uhr. Der Eintritt kostet je nach Platzkategorie 29 oder 31 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem im DA-Treffpunkt Döbeln, Niedermarkt 4, Tel. 03431 67933511 sowie unter der Tickethotline 03431 700846.

Freikarten

Der Döbelner Anzeiger verschenkt in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter Stagediver Event für beide Veranstaltungen jeweils dreimal zwei Freikarten.

Wer diese gewinnen möchte, muss heute bis 24 Uhr unter Tel. 0137 8664420 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk abweichend) anrufen. Nennen Sie das Kennwort „Travestie“, den Wunschtag (Freitag oder Sonnabend) Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden im DA-Serviceteil veröffentlicht und erhalten die Tickets am Veranstaltungstag am Einlass.

zur Startseite