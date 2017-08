Wird Zittau Kulturhauptstadt Europas? Der Oberbürgermeister hat mal auf den Busch geklopft, ob eine Bewerbung Chancen hätte.

Das Zittauer Rathaus – irgendwann im Zentrum der Kulturhauptstadt Europas? © SZ-Archiv/Matthias Weber

Zittau. Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) hat in seiner Rede anlässlich der Eröffnung der Reformationsausstellung in Zittau die zahlreichen Kunst- und Kultureinrichtungen in Zittau aufgezählt und meinte, dass die Stadt mit Kreuzkirche, Kloster und Klosterkirche schon von einer Museumsinsel sprechen könne. Andere Städte würden daraus eine Kulturhauptstadtbewerbung machen, sagte Zenker in Richtung Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU).

Der Ministerpräsident ging in seiner Rede positiv auf Zenkers Vorstoß ein, erklärte Stadtsprecher Kai Grebasch. „Vielleicht sollten wir darüber nachdenken“, kommentierte Oberbürgermeister Zenker. Sein Sprecher versicherte aber, dass es derzeit keine „konkreten Pläne“ gebe. Die Kulturhauptstadt Europas ist ein Titel, der jährlich von der Europäischen Union an mindestens zwei Städte vergeben wird. Die Benennung soll den Reichtum, die Vielfalt und die Gemeinsamkeiten herauszustellen und das Verständnis füreinander fördern. 2017 sind Aarhus in Dänemark und Paphos in Zypern Kulturhauptstädte Europas.

