Wird Studie zum Rassismus geprüft? Unabhängige Gutachter sollen das Werk auf wissenschaftliches Fehlverhalten untersuchen. Zuvor muss der Stadtrat entscheiden.

Die Studie zur Ursache des Rechtsextremismus in Ostdeutschland der Universität Göttingen sorgt im Freitaler Stadtrat für Aufregung. © dpa

Die umstrittene Rassismus-Studie der Ost-Beauftragten könnte ein Nachspiel haben. Am Donnerstag befasst sich der Stadtrat mit einem Antrag von CDU, Freien Wählern und AfD. Sie fordern eine Prüfung der Studie durch eine unabhängige wissenschaftliche Institution. Sie soll die Studie und die darin angewendeten Methoden auf wissenschaftliches Fehlverhalten untersuchen. Die Kosten dafür sollen laut Antrag aus dem Haushalt getragen werden.

Die Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), hatte die regionalen Faktoren für Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland untersuchen lassen. Dazu hatten Wissenschaftler des Göttinger Instituts für Demokratieforschung insgesamt 40 Bewohner, Politiker und Akteure aus Freital, Heidenau und Erfurt interviewt, darunter auch vier Mitglieder des Freitaler Stadtrates. Diese sind zwar anonymisiert, aber teils leicht identifizierbar. Beschuldigte aus dem Stadtrat dagegen werden mit Klarnamen bezeichnet. Die Fraktionen sprechen in ihrem Antrag von Verstößen gegen die Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens. Außerdem werde in der Studie ein Bild von Freital vermittelt, das nicht den Tatsachen entspricht. (SZ/cb)

Stadtrat Freital, 22. Juni, 18.15 Uhr, Ratssaal im Rathaus Potschappel, Dresdner Straße 56

zur Startseite