Wird Rotpuller ein Schwarz-Gelber? Dynamo Dresden braucht nach dem Ausfall von Sören Gonther in der Defensive Verstärkung. Um einen weiteren Spieler aus Österreich und eine angeblich schon fixe Unterschrift brodelt die Gerüchteküche.

Lukas Rotpuller (rechts) hier im Trikot von Austria Vienna im Zweikampf mit einem Spieler von Rosenborg Trondheim in einem Europa-League-Spiel. © dpa

In mehreren österreichischen Medien kursiert ein Gerücht: Demnach steht Lukas Rotpuller kurz vor der Vertragsunterschrift bei Dynamo Dresden. Der Innenverteidiger stand bis Sommer bei Austria Wien unter Vertrag, aktuell ist der 26-Jährige vereinslos. Er könnte die Dresdner Defensive also sofort verstärken und nach Sören Gonthers Ausfall (Kreuzbandriss) eine Lücke in Uwe Neuhaus‘ Kader schließen.

In Wien hatte Rotpuller von sich aus eine Vertragsverlängerung abgelehnt. Sollte sich das Gerücht bestätigen, könnte sich Dynamo über einen interessanten Neuzugang freuen. Immerhin war Rotpuller Juniorennationalspieler und Stammspieler beim österreichischen Erstligisten Austria Wien.

Am Wochenende galt die Unterschrift in Dresden noch als sicher. Inzwischen schreibt allerdings „Sky Sport Austria“, dass der Wechsel geplatzt sei. Der Sportsender hatte zuerst über den Transfer berichtet.

Sollte Rotpuller doch nach Dresden wechseln, wäre er nach Sascha Horvath und Patrick Möschl der dritte Österreicher, der in diesem Jahr an die Elbe wechselt. (fsc)

zur Startseite

Artikelempfehlung Wird Rotpuller ein Schwarz-Gelber? Dresden. In mehreren österreichischen Medien kursiert ein Gerücht: Demnach steht Lukas Rotpuller kurz vor der Vertragsunterschrift bei Dynamo Dresden. Der Innenverteidiger stand bis Sommer bei Austria Wien unter Vertrag, aktuell ist der 26-Jährige vereinslos. Er könnte die Dresdner Defensive also sofort verstärken und nach Sören Gonthers Ausfall (Kreuzbandriss) eine Lücke in Uwe Neuhaus‘ Kader schließen. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/wird-rotpuller-ein-schwarz-gelber-3786444.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: