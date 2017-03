Wird Riesa zur Seniorenstadt? Der Bau der nächsten Altersresidenz hat eine Debatte ausgelöst. Experten sehen aber keinen Grund zur Sorge.

Die neue Kurzzeitpflege der Elblandschwestern ist schon eröffnet, im früheren Ärztehaus in Weida baut Advita unter anderem eine Tagespflege, und hinter dem Landratsamt bereiten Baufirmen gerade den Boden für eine Seniorenresidenz: Es scheint, als würde an jeder Ecke in der Stadt eine Einrichtung für Senioren entstehen. Ganz aus der Luft gegriffen ist der Eindruck nicht, wie ein Blick auf die Altenpflegen und Tagespflegen zeigt (siehe Karte). Dazu kommen noch Angebote, die eher in die Kategorie „Betreutes Wohnen“ fallen.

Dass gerade in der Innenstadt anscheinend eine Seniorenresidenz nach der anderen gebaut wird, sorgte zuletzt auch in den sozialen Netzwerken für eine lebhafte Debatte. „Braucht die Stadt denn wirklich noch eine solche Einrichtung? Wird denn nicht schon genug für ‚die Alten‘ gemacht?“ – so der Ton vieler Kommentare. Aber wird Riesa gerade tatsächlich zur reinen Seniorenstadt? Und welche Folgen hätte der demografische Wandel für eine Stadt wie Riesa? Die erste dieser beiden Fragen würde Florian Ringel wohl mit einem klaren Nein beantworten. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeographie der TU Dresden und befasst sich unter anderem mit den Folgen des demografischen Wandels. Dass Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen gebaut werden, ist kein lokaler Trend, sagt Ringel. „Das passiert eigentlich in allen Kommunen, vor allem in Ostdeutschland.“ Aber auch in den alten Bundesländern sei diese Entwicklung abzusehen. Sie geschehe eben nur zeitversetzt.

Dass sich mehr und mehr Pflegedienstleister ansiedeln, hat aber auch Vorteile, wie ein Blick auf den Arbeitsmarkt zeigt. Im gesamten Landkreis Meißen arbeiten laut Agentur für Arbeit derzeit etwa 6 600 Menschen im Bereich „Heime und Sozialwesen“, das sind rund 1 200 mehr als noch vor drei Jahren. Die Branche werde noch weiter wachsen, sagt Sprecherin Berit Kasten: „Im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens besteht eine hohe Nachfrage nach Arbeits- und Fachkräften, die sich in den kommenden Jahren weiter fortsetzen wird.“ Und nicht nur dort: „Im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung wird auch der Bedarf an beispielsweise hauswirtschaftlichen Dienstleistungen und Reinigung steigen.“ – Dass die großen Konzerne wie Advita oder die Azurit-Gruppe einfach planlos bauen, ist wohl kaum der Fall. Sie verfügten über belastbare Daten, sagt Sozialgeograph Florian Ringel. Allerdings stecke auch ein wenig Spekulation dahinter. Schließlich sei schwer absehbar, wie viele Senioren einmal pflegebedürftig sein werden, oder zum Beispiel umziehen. Hinzu komme noch, dass sehr wohl ein Konkurrenzdruck herrscht: Die Aktiengesellschaften koordinierten deshalb nicht direkt untereinander, wer wo eine Pflegeeinrichtung oder ein Heim baut. Ein Überangebot an Senioreneinrichtungen wäre damit also zumindest theoretisch möglich.

Eine Stadt, die nichts anderes ist als eine riesige Seniorenresidenz, das hält Florian Ringel aber für unwahrscheinlich. Letztendlich strebe jede Kommune einen Ausgleich an. „Stadtviertel speziell nur für Ältere sollte und wird es nicht geben.“ Für Wirtschaft und Stadtpolitik gelte im Grunde gleichermaßen: „Wer Senioren im Blick hat, der plant auch für alle anderen Bevölkerungsgruppen mit.“ Von vielen Maßnahmen, mit denen sich Gemeinden und Unternehmen auf Senioren einstellen, profitieren ohnehin auch andere. „Der barrierefreie Zugang zum Geschäft hilft auch Personen, die einen Kinderwagen schieben, oder Rollstuhlfahrern.“ Anpassungsmaßnahmen an Bedürfnisse für Senioren, das bedeute immer: mehr Komfort für alle.

Gerade Wirtschaft und Handel sind schon jetzt dabei, sich auf die Senioren einzustellen. Schon jetzt weise das Statistische Bundesamt für die über 60-Jährigen einen Kaufkraftanteil von 29 Prozent aus, sagt Lars Fiehler von der Industrie- und Handelskammer Dresden. „Das zeigt, dass Senioren für die Wirtschaft eine große Rolle spielen.“ Die könne von vielen Senioren durchaus profitieren – und das betrifft nicht allein den Pflege- und Gesundheitssektor. „Während die jüngere Generation ihr Kaufverhalten stark am Preis orientiert, achten Senioren viel mehr auf Qualität. Was sie sich jetzt leisten, soll Bestand haben, da spielen ein paar Euro mehr nicht die Rolle, egal ob es um Lebensmittel, Technik oder Einrichtungsgegenstände geht.“

Von Senioren in der Stadt könne damit eben nicht nur die Pflegebranche profitieren, sagt der IHK-Sprecher. Zu den Profiteuren gehörten eben auch „ganz klar der Einzelhandel und Dienstleister“ – wenn das Angebot stimmt. Fiehler mahnt allerdings die Einzelhändler, die Sache gelassen anzugehen. „Panikmache ist hier fehl am Platz. Zum einen ist der Kaufkraftanteil der ‚jüngeren‘ Generation immer noch höher, der Arbeitsmarkt läuft hervorragend, es gibt Lohnzuwächse, es werden wieder mehr Kinder geboren, der Wanderungssaldo hat sich deutlich verbessert, und es gibt nach wie vor keine Zinsen, was das Konsumverhalten beeinflusst.“

Das Riesaer Stadtbild wird der demografische Wandel dagegen ohne Zweifel verändern, sagt Sozialgeograph Florian Ringel. „Es ist zum Beispiel absehbar, dass Gehwege angepasst werden müssen. Pflaster kann zwar schön aussehen, ist aber für Rollatoren sehr unpraktisch.“ Abgesenkte Bordsteine, nachträglich installierte Außenaufzüge, längere Ampelphasen oder kleine Garagen zum Unterstellen von Rollatoren und Kinderwagen: In vielerlei Hinsicht wird sich Riesa auf die ältere Bevölkerung einstellen müssen. Gut möglich, dass auch noch die eine oder andere Seniorenresidenz dazukommt.

