Wird Ralbitz zum Pokalschreck? In der zweiten Runde werden ab Freitag 25 Partien ausgetragen. Budissa Bautzen ist noch nicht dabei und testet in Pirna-Copitz.

Oberligist Einheit Kamenz war Ende Juli während der Vorbereitung auch zu Gast beim Großenhainer FV 90. Das Team von Trainer Frank Rietschel siegte damals glatt mit 6:2 (4:0). Hier enteilt der Kamenzer Rico Tänzer (links) seinem Gegenspieler Max Meißner. Diesmal muss Bischofswerda im Sachsenpokal auf der Jahnkampfbahn antreten. Sicher eine lösbare Aufgabe. © Christian Kluge

Fußball-Landespokal. Am Freitagabend wird die zweite Runde um den Fußball-Sachsenpokal eröffnet. In Niesky kommt es zum Landesligaduell zwischen dem FV Eintracht und der BSG Strahl Riesa. Insgesamt stehen 25 Paarungen auf dem Programm. Die sieben sächsischen Vereine der 3. Liga und der Regionalliga Nordost erhielten ein Freilos und steigen erst in der dritten Runde ein.

Am Start sind mit DJK Sokol Ralbitz/Horka und Blau-Weiß Chemnitz auch noch zwei Kreispokalsieger. Dazu kommen 30 Mannschaften der Landesklasse, 13 Landesligisten und fünf NOFV-Oberligisten, darunter der Bischofswerdaer FV und der SV Einheit Kamenz. Derweil testet Viertligist FSV Budissa Bautzen am Sonnabend beim Landesligisten VfL Pirna-Copitz. Die Partie wird bereits um 12.30 Uhr im Willy-Tröger-Stadion angepfiffen. Die von Ex-Profi Nico Däbritz trainierten Pirnaer waren in der ersten Runde beim Liga-Kontrahenten in Radebeul mit 0:1 ausgeschieden.

Oberliga-Spitzenreiter Bischofswerdaer FV ist am Sonnabend ab 15 Uhr beim Landesliga-Aufsteiger in Großenhain zu Gast. Und so kommt es zum Wiedersehen mit Eric Bachmann, der nach fünf Jahren im BFV-Dress im Sommer aus Schiebock zum GFV gekommen war und neben Ex-Budisse und Kapitän Sylvio Schwitzky sicher zu den herausragenden Spielern der Großenhainer zählt. Noch nicht dabei ist beim Gastgeber Torjäger Torsten Marx (Aufbautraining), der auch schon in Bautzen und Bischofswerda sowie bei Einheit Kamenz unter Vertrag stand.

Guter Start für Landesliga-Aufsteiger

Die Großenhainer spielten eine beeindruckende Saison 2016/17 in der Landesklasse Mitte und blieben ungeschlagen. In den ersten drei Landesligaspielen seiner Vereinsgeschichte gewann der GFV in Reichenbach (2:0) und Niesky (2:1), verlor aber das Derby gegen Stahl Riesa zu Hause vor fast 800 Zuschauern mit 2:3. In der Vorbereitung war Ende Juli auch Oberligist Einheit Kamenz zu Gast auf der Großenhainer Jahnkampfbahn und siegte mit 6:2 (4:0).

Noch einfacher dürfte nun die Pokal-Aufgabe für die Lessingstädter werden, denen das sonntägliche Gastspiel beim Siebtligisten in Dresden-Laubegast sehr gelegen kommen dürfte. Nach zwei 0:3-Niederlagen in der 5. Liga gegen Schiebock und Rudolstadt brauchen die Schützlinge von Trainer Frank Rietschel ein Erfolgserlebnis. Das sollte mit einer vernünftigen Vorstellung auch kein Problem für die Einheit-Kicker werden, denn die von Ex-Profi Boris Lucic betreuten Ostdresdner sind nach einem großen personellen Aderlass noch nicht in Tritt. Ein Punkt aus den ersten drei Spielen reicht derzeit nur für den vorletzten Platz in der Landesklasse Ost. Anpfiff in Laubegast ist ebenfalls um 15 Uhr.

Selbstbewusst kann Landesklasse-Aufsteiger SV Zeißig in die Heimpartie am Sonnabend ab 15 Uhr gegen Empor Possendorf gehen. Drei Siege in der Meisterschaft sorgen für viel Selbstvertrauen bei Trainer Stefan Hoßmang und seinen Jungs. Und Kreisoberligist Sokol Ralbitz/Horka träumt am Sonntag (15 Uhr) von einer Überraschung wie in der ersten Runde gegen den FV Gröditz (2:1). Mit dem BSC Freiberg stellt sich erneut ein Team aus der Landesklasse Mitte vor, allerdings kickten die Bergstädter in der Vorsaison noch in der Sachsenliga.

Zur gleichen Zeit empfängt die SG Weixdorf den Hartmannsdorfer SV Empor, den Aufsteiger in die Landesklasse Mitte. Ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr ist die SG Crostwitz der Gastgeber für Germania Mittweida. Sicher ein Landesklasse-Duell auf Augenhöhe, wobei die Gäste dreimal in Folge Vizemeister der Staffel Mitte wurden.

