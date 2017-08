Wird Niesky beim schnellen Internet abgehängt? In den Dörfern der Umgebung kommt der Breitbandausbau. Im Stadtgebiet wohl auch – die Frage ist nur, wann.

Filme oder Serien streamen kann in Teilen von Niesky zur Geduldsprobe werden. Das Gleiche gilt für das Hoch- oder Runterladen großer Dateien, wie sie manche Unternehmen in ihrer täglichen Arbeit benötigen. Schuld ist wie anderswo in der Region auch die zu langsame und nicht mehr zeitgemäße Internetverbindung. Die soll in den nächsten Jahren durch das Verlegen von Glasfaserkabeln verbessert werden. Allerdings könnte das Stadtgebiet im Vergleich zum Umland zunächst das Nachsehen haben. In den Ortsteilen wird der Breitbandausbau nämlich unter Regie des Landkreises mit Fördergeldern aus Dresden und Berlin realisiert. Im Stadtgebiet hat sich dagegen ein Anbieter für den Ausbau angekündigt. Wann und wie der erfolgen soll, ist allerdings noch völlig offen. Beim mobilen Internet passiert dagegen schon in den nächsten Monaten etwas.

„Wir haben die Mitteilung bekommen, dass ein Anbieter ausbauen will“, sagt Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann. Deshalb bekommt Niesky für den Stadtkern anders als für die Ortsteile, für die sich kein privater Investor zur Erschließung bereit erklärt hat, auch keine Fördergelder. Ein Name, welcher Anbieter den Ausbau übernehmen soll, sei der Stadt allerdings ebenso wenig genannt worden wie ein Zeitrahmen, in dem dieser erfolgen soll. Die Telekom als wahrscheinlichster Kandidat hält sich auf SZ-Nachfrage zu eventuellen Plänen bedeckt. „Leider liegen uns derzeit keine Informationen zu Niesky vor, sodass wir keine Aussage zum Ausbau treffen können“, heißt es aus dem Unternehmen.

In der Stadtverwaltung gibt es nun die Befürchtung, das Stadtgebiet könnte in wenigen Jahren schlechter dastehen als die Ortsteile. Die Modernisierung bringe der Peripherie einen Technikschub, und im Stadtgebiet könne nicht nachgezogen werden, weil der Stadtverwaltung die Hände gebunden seien, erklärt Enrico Bachmann, Mitarbeiter im Sachgebiet Tiefbauverwaltung. „Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie ernst es der Anbieter meint“, so Bachmann weiter. Dieser sage bisher nur, dass er ausbauen wolle und die Stadt das deshalb nicht zu machen brauche.

Gemeinsam mit Partnern wolle man deshalb parallel zum angekündigten Ausbau des privaten Anbieters etwas aufbauen, damit keine Ecke von Niesky benachteiligt werde, erklärt Enrico Bachmann. Man habe im Hintergrund etwas laufen und sei sehr aktiv. Ins Detail gehen, was das genau bedeutet, will die Stadtverwaltung jedoch nicht. Zunächst soll sich bei den Plänen auf Schwerpunkte wie beispielsweise das Gewerbegebiet Nord konzentriert werden. In jedem Fall will die Stadt dabei auf Glasfaserkabel setzen. Das sogenannte Vectoring, bei dem die Telekom mit geänderter Software auch bei Kupferkabeln schnellere Geschwindigkeiten ermöglicht, sei laut Enrico Bachmann nach Meinung von Experten nur eine Zwischenlösung für sechs bis sieben Jahre. Wo ohnehin gebaut wird, sollen deshalb gleich Glasfaserkabel mit verlegt werden. Es gehe darum, auf der gesamten Fläche das Niveau anzuheben, um so für die nächsten Jahre gute Voraussetzungen zu schaffen. „Internet ist ein Standortfaktor“, sagt Enrico Bachmann.

Beim geförderten Breitbandausbau in der Nieskyer Peripherie wird ebenfalls auf Glasfaser gesetzt. Hier beginne aktuell die Planung und die Ausschreibung, erklärt Enrico Bachmann. „Es läuft langsam an und wird sich noch bis 2020 hinziehen“, sagt er. Auch wenn es seitens des Landkreises noch keinen offiziellen Startschuss zum Ausbau in Niesky gegeben habe, liege man genau im Zeitplan. Demnach habe die Stadt bis Ende Februar die Zuarbeit geleistet, dann sei der Antrag nach Berlin und Dresden gegangen und im August wie angekündigt die Entscheidung gefallen, sagt Enrico Bachmann. Die Kosten werden sich auf rund sechs Millionen Euro belaufen, von denen die Stadt 600 000 Euro trägt.

Ganz ohne Geld der Stadt und schneller als beim Breitbandausbau wird sich die Situation beim mobilen Internet in und um Niesky verbessern. Zumindest für all jene, die das Vodafone-Netz nutzen. Das Unternehmen plant nämlich den Bau eines 50 Meter hohen Funkmasts zwischen See und Horscha. Die Bauarbeiten dazu haben bereits begonnen, wie das Unternehmen mitteilt. Im Oktober soll er fertig sein. „Der neue Funkmaste wird die Umgebung mit dem neusten Mobilfunk Standard LTE versorgen“, so Pressesprecher Tobias Krzossa. Damit sollen sich die Spitzengeschwindigkeiten erhöhen und die Netzabdeckung verbessert werden.

