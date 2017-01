Wird nachts das Licht ausgemacht? Seifhennersdorf ist zum Sparen angehalten. Ein Konzept dafür haben die Stadträte beschlossen. Aber das reicht nicht.

Die Stadt Seifhennersdorf muss sparen. Das soll aber nicht auf Kosten des Sicherheitsgefühls für die Bürger gehen. Deshalb sind Stadträte und Bürgermeisterin derzeit gegen ein Abschalten der Straßenbeleuchtung um Mitternacht. © Rafael Sampedro

Kann es sich Seifhennersdorf noch leisten, nachts die Straßenlampen leuchten zu lassen? Über 50000 Euro kostet das die Stadt im Jahr. Es wären nur etwa 32000 Euro, wenn sie um Mitternacht abgeschaltet würden. In der Nachbargemeinde Leutersdorf wird dass gemacht. Doch trotz Sparzwängen ist das für die Seifhennersdorfer Stadträte im Moment kein Thema. Auch Bürgermeisterin Karin Berndt (UBS) hält nichts davon. „Unsere Stadt liegt im Grenzgebiet. Es gibt viele Leute, die beruflich nachts raus müssen, wie die Mitarbeiter des Pflegeheimes“, sagt sie. Und hinzu komme noch die Angst der Leute wegen der ständigen Einbrüche.

Dennoch muss die Stadt sparen. Schon im März hatte die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes verfügt, dass Seifhennersdorf bis Ende Juni 2016 ein Haushaltsstrukturkonzept vorlegen muss. Diese Frist ist bis 31. Dezember verlängert worden. Um die Auflage zu erfüllen, hat es am 21. Dezember eine Sondersitzung des Stadtrates gegeben. Schon vorher war aber absehbar, dass es für die Stadträte wahrscheinlich unmöglich ist, den prognostizierten Zahlungsmittelsaldo für die Jahre 2017 bis 2020 auszugleichen. Dabei handelt es sich immerhin um reichlich 1,8 Millionen Euro. Mit dem Haushaltsstrukturkonzept, dass den Stadträten vorlag, können reichlich 1,1 Millionen Euro eingespart werden. Es bleibt für die nächsten vier Jahre also immer noch eine Summe von 712000 Euro offen.

Denkbar knapp ist auch die Abstimmung über das Konzept ausgegangen. Drei Stadträte stimmten für das Konzept, zwei dagegen und vier sowie die Bürgermeisterin enthielten sich. „Wir bekommen heute das erste Mal konkrete Zahlen vorgelegt. Für mich ist das aber alles noch nicht schlüssig“, sagte beispielsweise Petra Wenzel (Die Linke). Alexander Schwerdtner (CDU) hielt es ebenfalls für unmöglich, ohne Vorberatung abzustimmen.

Paradoxerweise fallen der Stadt ihre hohen Steuereinnahmen auf die Füße. Die Kämmerin rechnet bis 2020 mit jährlich 2,3 Millionen Euro. Bei einer derartigen Einnahme gibt es jedoch keine Schlüsselzuweisungen. Und: Weil Seifhennersdorf so viel Gewerbesteuer einnimmt, muss sie einen Finanzausgleich für Orte zahlen, in denen das nicht so ist. Von 2018 bis 2020 sind das 110000 Euro. „Das Problem ist, dass wir über eine Million Euro an Kreisumlage bezahlen, keine Schlüsselzuweisung erhalten und noch Reichensteuer bezahlen müssen. De facto aber zahlungsunfähig sind“, sagt Karin Berndt. „Wir geben aber mehr Geld aus , als wir haben“, meint Peter Hänsgen (CDU). Und die Liste der freiwilligen Aufgaben, die sich die Stadt leistet ist lang. Allein die Zuschüsse für Bad (100000 Euro), Bibliothek (50000 Euro) und Museum und Fremdenverkehrsverein (40000 Euro) sind enorm.

Und so sollen mit dem Haushaltsstrukturkonzept jährlich die Einnahmen erhöht und die Ausgaben der Stadt gesenkt werden. Eine höhere Badgebühr würde 5000 Euro bringen. Von den gestiegenen Elternbeiträgen für die Kitas bleiben durch steigende Personalkosten noch 600 Euro übrig. Aber mit dem Auslaufen eines Arbeitsvertrages verringern sich die Personalkosten in der Bibliothek um 11000 Euro. Damit werden die Öffnungszeiten reduziert, sind aber noch identisch mit denen der Stadtverwaltung. Für 2 000 Euro werden weniger Bücher gekauft. Das ersatzlose Verschrotten eines Dienst-Pkw bringt 2500 Euro.

Auch Steuererhöhungen sind vorgesehen. Bei der Grundsteuer A von 320 auf 350 von Hundert und bei der Grundsteuer B von 420 auf 450. So fließen jährlich 1400 Euro beziehungsweise 25000 Euro mehr in die Stadtkasse. Hinzu kommen 6000 Euro durch eine höhere Hundesteuer. Bisher hatte auch die Stadt die 30 Euro Gebühren bei Eheschließungen im Standesamt in Ebersbach getragen. Hierbei könnte die Stadt etwa 450 Euro sparen.

„Wir konnten 2013/14 Rücklagen erwirtschaften, von denen können wir momentan leben“, sagt Kämmerin Monika Werner. Wie schwer sich für sie der Haushaltsplan darstellen lässt, zeigen allein die Gewerbesteuereinnahmen. 1850000 Euro standen im Plan. Am 23. Dezember sind es sogar 2491000 Euro gewesen. Dann musste die Stadt sozusagen über Nacht kurz vor Jahresende eine Vorauszahlung einer Firma zurückzahlen – 1384000 Euro. Das könnte aber bedeuten, dass die Stadt vielleicht doch Schlüsselzuweisungen erhält. Für 2017 sind laut Konzept 3103000 Euro an Investitionen geplant. 2018 noch 480000 Euro und danach keine mehr.

Seifhennersdorf hat zwar fristgerecht das Konzept bei der Rechtsaufsicht abgegeben – allerdings mit dem Fehlbetrag von 712000 Euro. Die Antwort steht noch aus. Es könnte sein, dass die Stadt noch mehr sparen muss. Was kommt dann – etwa doch die Straßenbeleuchtung oder eine Gewerbesteuererhöhung von 400 auf 420 Euro von Hundert? Das würde 115000 Euro bringen.

zur Startseite