Wird Meißen zur Studentenstadt? Die Hochschule wächst, geeignete Wohnungen sind da und alle wollen die jungen Leute haben – aber wo bleiben sie?

Seeg-Chefin Birgit Richter und Stadtmarketing-Beauftragter Christian Friedel lassen sich einiges einfallen, um Studenten und andere junge Leute nach Meißen zu holen oder hier zu halten. Doch manchmal müssen nicht nur diese davon überzeugt werden. © Claudia Hübschmann

Studentenboom in Meißen: An der Hochschule Meißen studieren in diesem Jahr so viele junge Menschen wie noch nie. Gleichzeitig hört man aus Dresden – immerhin nur noch rund eine halbe Stunde mit der S-Bahn entfernt – die Klage, dass Studenten dort kaum noch günstigen Wohnraum finden. Was also wäre naheliegender, als dass die ganzen jungen Leute sich bald nach WGs in Meißen umsehen?

Die SZ hat über Chancen für die Stadt mit der Stadtentwicklungs- und -erneuerungsgesellschaft Meißen (Seeg) und dem Stadtmarketing gesprochen. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus im Überblick:

WG-geeignete, günstige Wohnungen gibt es in Meißen genügend

Seeg-Chefin Birgit Richter hat mehrere ausgedruckte Beispiele im Gepäck, darunter dieses: eine sanierte Zweiraumwohnung in der Neugasse mit etwa gleich großen Zimmern, einer Wohnküche und Bad mit Dusche, knapp 59 Quadratmeter für 520 Euro – „also 260 für jeden, ich denke, das ist in Dresden unrealistisch“, sagt Richter. Es sei nicht das einzige Wohnungsangebot dieser Art, das die Seeg jungen Menschen machen könne. Rund 40 Wohnungen vermietet sie außerdem über das Sächsische Immobilien- und Baumanagement (SIB) an die Hochschule Meißen. Letztere habe bereits signalisiert, dies in den nächsten Jahren mit steigender Nachfrage beizubehalten.

Die Nachfrage der Studenten ist aber einfach nicht da

Die Studenten der Hochschule leben entweder im Wohnheim in Bohnitzsch oder in Seeg-Wohnungen in der Fellbacher Straße oder am Albert-Mücke-Ring. Das SIB möchte, dass die Studenten an einem Fleck untergebracht sind, erklärt Richter. Der ist nicht unbedingt in der Innenstadt. Darüber hinaus sieht es mit der Nachfrage bei Studenten bisher dürftig aus. Die Seeg habe sogar mal einzelne Wohnungen über Dresdner Makler angeboten, „leider ohne Interesse“, so Richter. Auch bei einem speziellen Angebot der Seeg für junge Leute, den Flatrate-WGs, ist die Nachfrage begrenzt. Alle sechs Zimmer mit Festpreis und Kündigungsfrist von nur einem Monat seien zwar belegt, aber weitere Interessenten hätten sich bisher auch nicht gemeldet.

Dresden hat womöglich gar kein Unterbringungsproblem

Ein möglicher Grund für das mangelnde Interesse der Dresdner Studenten an Meißen: Die These, auf der die ganze Diskussion um das Potenzial als Studentenstadt fußt, muss vielleicht überdacht werden – denn möglicherweise hat die Landeshauptstadt überhaupt kein Problem damit, ihre Studenten unterzubringen. Das erfuhr Seeg-Sprecher David Császár vor Kurzem bei einem Termin im Studentenwerk Dresden: „Die erste Aussage war, das Semester hat ja schon begonnen und die Studenten sind alle untergekommen.“ Bezahlbarer Wohnraum sei in bestimmten Lagen, gerade in Uninähe, zwar knapp, aber in Randlagen gebe es ihn noch. „Eine Kooperation hat das Studentenwerk aber nicht grundsätzlich abgelehnt und wir werden uns zu Beginn des neuen Semesters auch wieder mit ihm in Verbindung setzen“, so Császár.

Die Seeg schafft einen besonderen Raum für junge Leute

Ein weiteres Argument, das gegen Meißens Anziehung auf Studenten sprechen könnte, ist die fehlende Kneipen- und Freizeitszene. „Hier müssen wir so realistisch sein, zu sagen, dass wir da nicht mit Dresden mithalten können“, sagt Stadtmarketing-Chef Christian Friedel. „Aber nicht jeder Student ist scharf darauf, jeden Abend in die Kneipe zu gehen. Es gibt auch die, die sagen, ich ziehe lieber in eine ruhigere Stadt, da kann ich mich besser auf mein Studium konzentrieren.“ Deshalb sei es ein Fehler, wenn die Seeg und andere Wohnungsanbieter nicht versuchen würden, Studenten für Meißen zu gewinnen. Tatsächlich ergreift die Seeg die Initiative und will eine seit Jahren leerstehende Gaststätte an der Frauenkirche „im Sinne einer Vielfachnutzung“ selbst bewirtschaften. Der Raum solle modern, frisch und locker eingerichtet werden, mit einer Küche, die für Mietköche oder Catering nutzbar sei. „Wir wollen selbst die Initiative ergreifen und das möbliert jungen Leuten anbieten“, sagt Richter. „Mal sehen, was passiert.“

ie Stadt bemüht sich; Händler und Gastronomen müssen noch dazulernen

Auch die Stadt Meißen ist interessiert daran, mehr junge Leute wie Studenten anzuziehen. Friedel beschreibt eine Aktion aus dem vergangenen Jahr, „Studis in the City“: Ein Wochenkalender sollte Studenten zeigen, an welchem Tag sie bei welchem Gastronomen, Einzelhändler oder Dienstleister eine Vergünstigung erhalten können. „Das ist bei den Händlern noch nicht auf so große Resonanz gestoßen, wie wir wollten“, gibt Friedel zu. „Da müssen wir einfach noch ein wenig Klinken putzen gehen.“ Was das Nachtleben angehe, seien die Gastronomen selbst gefragt, genau wie die Bürger, die entscheiden, abends essen oder feiern zu gehen. Denn: „Die Stadtverwaltung kann keine Kneipe aufmachen.“

