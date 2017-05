Wird Medingen abgeschnitten? Die Hirschkurve an der B 97 wird erst 2018 ausgebaut. Die Entscheidung zieht einen langen Rattenschwanz nach sich.

Die S 177 soll zwischen Medingen und Ottendorf-Okrilla ausgebaut werden. Nicht die einzige Baustelle, die in den kommenden Jahren auf die Medinger wartet. © Thorsten Eckert

Vor wenigen Wochen hat sich das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) dazu entschieden, die sogenannte Hirschkurve an der B 97 in Ottendorf-Okrilla erst im kommenden Jahr ausbauen zu lassen. Die Entscheidung fiel der Behörde nicht leicht, doch für das Bauprojekt hatte sich keine Firma gefunden, die die Maßnahme in Angriff nehmen wollte oder konnte. Im Herbst soll mit einer erneuten Ausschreibung ein zweiter Versuch gewagt werden.

Klingt im ersten Moment nicht weiter problematisch. Die Baustelle kommt einfach ein Jahr später. Doch so ganz unproblematisch ist diese Entscheidung dann doch nicht. Denn sie zieht einen ziemlich langen Rattenschwanz nach sich. Wie die SZ bereits berichtete, hat die Verschiebung der Baumaßnahme unter anderem zur Folge, dass der Ausbau der S 177 zwischen Medingen und Ottendorf-Okrilla ebenfalls warten muss. Das Projekt soll 2019 realisiert werden. Nur so sei es zu vermeiden, dass die Großgemeinde von gleich mehreren Baustellen umzingelt ist.

Bau der Weixdorfer Straße nicht bedacht?

Doch eines haben die zuständigen Behörden und Planer bisher offensichtlich nicht auf dem Schirm gehabt: Seit Januar dieses Jahres laufen beim Landkreis Bautzen auch die Planungen für die Sanierung der Weixdorfer Straße in Medingen. Verläuft alles nach Plan, kann hier an einem Baubeginn 2020 festgehalten werden.

Das bestätigt auch Sabine Rötschke vom Landratsamt Bautzen auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. „Der Ausbau der S 177 soll zwei Jahre dauern. 2020 kommt die Weixdorfer Straße. Dann ist Medingen eingekesselt“, ärgert sich Ortsvorsteher René Edelmann. Einzig entlang der Medinger Straße würden Autofahrer dann über Hermsdorf noch nach Ottendorf gelangen. Eine Lösung, die René Edelmann für wenig sinnvoll hält, da es sich bei der Medinger Straße um eine sehr enge Piste handelt.

Doch wie soll die Situation entschärft werden? Darüber müssen sich alle Beteiligten noch Gedanken machen. So heißt es aus dem Bautzener Landratsamt, dass es „zur Problematik der zukünftigen Bauabläufe im Bereich Ottendorf-Okrilla noch keine Abstimmungen zwischen der Gemeinde, dem Lasuv und dem Landkreis gegeben hat.“ Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr äußert sich ähnlich, will Gespräche mit der Gemeinde und dem Landkreis führen, „damit alle Baumaßnahmen miteinander koordiniert werden können und eine geeignete Umleitungsstrecke festgelegt werden kann.“

Beide Baumaßnahmen wichtig

Fest steht: Beide Baumaßnahmen sind wichtig. Und auf beide Projekte warten die Medinger schon verdammt lange. Die S 177 soll mit dem Anbau eines Radweges vor allem für Schüler, die von Medingen nach Ottendorf radeln, sicherer gemacht werden.

Und auch bei dem zu Hufen gehörenden Teil der Weixdorfer Straße, steckt mehr als nur eine Sanierung dahinter. Denn die dort anliegenden Grundstücke müssen noch immer an das zentrale Abwassernetz angeschlossen werden. Genauso wie die Grundstücke an der Ottendorfer Straße in Grünberg. Die Straßenzüge sind die letzten Abschnitte beim Thema zentrales Abwassernetz in Ottendorf. Beide Straßen gehören dem Landkreis, der die maroden Pisten früher oder später sowieso sanieren lassen wollte.

Damit die Fahrbahnen nicht zweimal aufgerissen werden, haben sich Gemeinde und Kreis darauf geeinigt, die Sanierung und die Verlegung der Rohre gleichzeitig erledigen zu lassen. Einziges Problem: Die Baustellen häufen sich dann 2020. Bleibt zu hoffen, dass alle Beteiligten eine gute Lösung finden, um die Projekte parallel anzugehen und Medingen nicht von der Großgemeinde abzuschneiden.

zur Startseite