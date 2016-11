Wird Johnny Depp zum Straßenfeger in Roßwein? Die Kinos in der Stadt sind lange dicht. Am 4. Dezember gibt es trotzdem eine Vorstellung. Sechs junge Leute organisieren sie.

Bastian Falter hat ein Plakat für den Kinonachmittag entworfen. Damit wird demnächst für die Vorführung am 4. Dezember im Kirchgemeindehaus geworben. Bei entsprechender Resonanz würden die Jugendlichen weitere Kinoveranstaltungen organisieren. Foto: Dietmar Thomas

Endlich sind die Ergebnisse in greifbare Nähe gerückt. Seit Jahresbeginn läuft in Roßwein das Projekt „Jugend bewegt Kommune“. Nun gibt es mit dem 4. Dezember den Termin, an dem die erste Idee umgesetzt wird: ein Kinonachmittag. Denn auch die Jugend vermisst ein Kino im Ort.

Elisa Kaiser (12), Tom Altmann (13), Bastian Falter (16), Paul Groß (16), Gesine Finsterbusch (13) und Anna-Katharina Keppler-Müller haben sich der Sache angenommen. Über den Sommer schauten sie, wo sie die Vorführtechnik herbekommen, welche Räume geeignet sind. Sie stöberten im Bestand der Stadtbibliothek und entschieden sich für den Streifen „Charlie und die Schokoladenfabrik“, berichtet Elisa Kaiser. Dieser Kinderbuchklassiker, 2005 unter anderem mit Johnny Depp verfilmt, soll nicht nur Teenager ansprechen, sondern für einen gut gefüllten Gemeindesaal sorgen. Dort hat sich die Kino-Gruppe eingemietet.

Bereits am 24. November wird die von Schulen und Privatpersonen geliehene Technik aufgebaut. „Auch eine Hörprobe wird es geben“, kündigt Hauptamtsleiterin Michaela Neubert an. Sie hat die Jugendlichen neben weiteren Erwachsenen im Koordinierungskreis begleitet. Auch in rechtlichen Belangen oder der Gema-Anmeldung ist sie behilflich. „Ansonsten haben die Jugendlichen bisher alles allein vorbereitet“, sagt sie. Bastian Falter zum Beispiel entwarf das Plakat.

Ehe der Film startet, müssen im Saal noch Stühle gerückt und Popkorn gekauft werden. Auch Getränke bieten die Jugendlichen an. Ein Eintritt wird fällig, und zwar in Höhe von 3 Euro. „Einen Vorverkauf gibt es nicht, das wäre zu aufwendig“, sagt Tom Altmann. Der Eintritt soll helfen, künftige Vorführungen zu kalkulieren und zu finanzieren. Wenn es ankommt, wollen die Jugendlichen in Zukunft häufiger Kinotage in Roßwein organisieren. „Vielleicht so alle zwei, drei Monate“, so Bastian Falter. Damit wäre die Nachhaltigkeit erreicht, die sich die Projektträger wünschen. Das sind die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und das sächsische Sozialministerium.

Eine zweite Gruppe beschäftigt sich mit dem Sputnik-Platz. Er soll Treff für die Jugend werden und bleiben. „So weit, wie mit dem Kino, sind wir dort aber noch nicht“, sagt Michaela Neubert. (DA/sig)

