Wird in Seifhennersdorf nicht repariert, wird dekoriert Solche Reparaturen müssen ausgeschrieben werden, was dauert. Schuld, sagte die Bürgermeisterin, sind die Stadträte.

Diese Dekoration der besonderen Art gibt es in Seifhennersdorf. © privat

Seifhennersdorf. Mit Humor trägt ein Seifhennersdorfer den Zustand in seiner Stadt an der Einmündung der Nordstraße in die Rumburger Straße. Vor fast einem Jahr soll sich hier schon ein Gullideckel gesenkt haben. Eine Warnbake macht die Kraftfahrer darauf aufmerksam. Sonst ist hier seither zumindest nichts Sichtbares passiert. Für die Staatsstraße ist eigentlich der Landkreis zuständig, sagt Bürgermeisterin Karin Berndt (UBS).

Der Gullideckel gehört aber zu einem Regenwasserschacht. Und für den ist die Stadt samt Deckel zuständig. „Früher haben solche Reparaturen unsere Bauhofmitarbeiter erledigt. Das wollte die Mehrheit der Stadträte aber nicht mehr“, sagt die Bürgermeisterin. Deshalb müssen solche Reparaturen nun ausgeschrieben und an Firmen vergeben werden. Das dauert und zieht sich, wie in diesem Fall, über Monate hin, schildert sie. Und so steht in Seifhennersdorf halt ein Blumentopf auf der Straße. Darin steckt ein Schild mit der Aufschrift: „Wird der Schacht nicht repariert, wird er eben dekoriert!“ (SZ/hg)

