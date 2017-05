Wird es wieder malerisch im Malerwinkel? Das Anwesen in Königstein soll ein touristisches Ziel werden. Dafür setzt sich Udo Kühn ein. Doch auch die Stadt ist gefordert.

Udo Kühn und Sunny Tietze suchen einen Platz fürs Bild. © Norbert Millauer

Der Malerwinkel ist Udo Kühn ans Herz gewachsen. Der Ortschronist von Königstein hat das Gelände von der Stadt gepachtet und möchte es wieder mit Leben erfüllen. „Es ist schlimm, dass hier alles so brachliegt“, sagt er. „Aber ich bin sicher, dass man aus dem Malerwinkel ein richtiges touristisches Highlight machen kann.“

Und genau das ist sein Ziel. Schon jetzt versucht er mit einfachen Mitteln sein Bestes. Neueste Aktion: Im Hof hat er wetterfeste Ansichten der Stadt und der umliegenden Felsen in den alten Fensteröffnungen aufgehängt. Da, wo früher Maler den Pinsel schwangen, hängt wieder Kunst. Das größte Bild, eine historische Stadtansicht, malte Sunny Tietze. Sie ließ sich dafür vom Maler Alexander Thiele inspirieren.

In den vergangenen Jahren belebte Udo Kühn mit zahlreichen Veranstaltungen und Konzerten den Malerwinkel. Doch noch ist dort nichts saniert oder hergerichtet. Und: Es gibt keine Toiletten. Er nennt das die „Camping-Variante“. Auf Dauer ist das allerdings keine Lösung.

Doch ganz alleine und ohne Unterstützung wird er das historische Fleckchen mitten in Königstein nicht wieder flott bekommen. Dafür braucht er die Unterstützung der Stadt. Mit dem Bürgermeister ist er daher ständig in Kontakt. Zuletzt gab es sogar schon eine Begehung mit der Verwaltung und der Denkmalschutzbehörde. Es wurde darüber gesprochen, in der alten Vogtei Toiletten zu installieren. Das wäre ein erster Schritt. Dann könne man auch gezielt mehr Abendveranstaltungen für Touristen anbieten. Die fehlen derzeit in ganz Königstein, so Udo Kühn.

Jetzt will er die Stadträte ins Boot holen und ihnen seine Idee, wie man aus dem Malerwinkel ein Highlight in Königstein machen kann, vorstellen. Noch im Mai soll dafür ein Termin gefunden werden, sagte Tobias Kummer in der letzten Stadtratssitzung. Noch will Udo Kühn nicht öffentlich über seine Vision für sein Herzensobjekt sprechen. Doch soviel sei verraten: Es hat mit dem Malerweg, der direkt durch Königstein führt, zu tun.

