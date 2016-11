Artikelempfehlung

Wird es bald eng in den Gymnasien?

Verwaiste Oberschulen und übervolle Gymnasien? Obwohl das Oberverwaltungsgericht die derzeitige Praxis der Bildungsempfehlung für rechtswidrig erklärt hat, werden auch in den nächsten Jahren etwa 50 Prozent der Viertklässler auf die Oberschule wechseln, die andere Hälfte aufs Gymnasium. Davon geht Schulbürgermeister Peter Lames (SPD) aus. Er vertraue darauf, dass das Kultusministerium die beanstandete Regelung schnell ändert. Die Richter hatten klargemacht, dass die Kriterien für einen Gymnasialbesuch vom Landtag beschlossen werden müssen, da mit der Bildungsempfehlung das verfassungsmäßig garantierte Erziehungsrecht eingeschränkt werde. Bislang besagt eine Verordnung des Ministeriums, dass ein Viertklässler mindestens einen Notendurchschnitt von 2,0 in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachkunde braucht, um auf das Gymnasium gehen zu können. Eine Familie hatte erfolgreich dagegen geklagt. Die nächsten Bildungsempfehlungen werden im Frühjahr ausgegeben. Bis dahin müsste sich das Parlament einigen. Die Stadtverwaltung rechnet in ihren Prognosen zu den nötigen Gymnasialplätzen erst einmal mit der bisherigen Variante weiter. Lames wirbt in diesem Zusammenhang auch für seine Idee, ein berufliches Gymnasium in Prohlis zu etablieren. Dabei können Jugendliche, welche die Oberschule abgeschlossen haben, die allgemeine Hochschulreife während der Berufsausbildung erlangen.(SZ/sr)(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/wird-es-bald-eng-in-den-gymnasien-3538468.html