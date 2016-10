Wird die Vorfahrt auf der alten S 191 wieder geändert? Auf der Straße in Bannewitz gilt meist rechts vor links. Es gab Proteste. Nun gibt es einen neuen Antrag dazu im Gemeinderat.

Die Vorfahrtsregelung auf der alten Staatsstraße S 191 in den beiden Bannewitzer Ortsteilen Hänichen und Rippien sorgt weiter für Diskussion. Die Bannewitzer CDU-Fraktion hat nun beantragt, dass das Thema erneut im Gemeinderat behandelt wird. Bereits bei den Ratssitzungen im Juni und September wurde darüber diskutiert.

Die Fraktion hat beantragt, die alte Vorfahrtsregelung wieder einzuführen. Offen ist allerdings, ob die anderen Fraktionen dem CDU-Vorschlag folgen. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderats findet am Dienstag, dem 25. Oktober, ab 19 Uhr im Bannewitzer Bürgerhaus statt.

Nachdem die neue S 191 fertiggestellt worden war, ging die alte Staatsstraße in den Bestand der Gemeinde über. Da es sich um eine Gemeindestraße handelt, kann die Verwaltung mit der Verkehrsbehörde im Landratsamt über die Straße entscheiden. Bannewitz beschloss, auf der Straße eine Tempo-30-Zone einzurichten. Mit dieser Vorschrift geht die Vorfahrts-Regelung rechts-vor-links einher. Manche Anwohner in den beiden Orten freuen sich, dass die Raserei weniger geworden ist. Zumal die Straße mittlerweile nicht mehr durchgängig bis Goppeln befahren werden kann.

Doch seit einigen Monaten regt sich Widerstand gegen die neue Bestimmung (SZ berichtete). Anwohner bemängeln weniger die Geschwindigkeitsvorgabe, sondern das geänderte Vorfahrtsgebot. Einwohner aus Rippien hatten daraufhin eine Unterschriftenaktion gestartet. Binnen kurzer Zeit konnten sie der Gemeindeverwaltung mehr als 400 Unterschriften gegen die bestehende Regelung übergeben. In der Folge hat die Gemeinde angekündigt, Ausnahmen umzusetzen. Am Goldrändel und Höhenweg in Hänichen wird rechts vor links gekippt. Am Haldeweg in Rippien ist Ähnliches geplant. (SZ/wer/skl)

